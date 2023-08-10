نجمة ستار أكاديمي ميرا مخايل تكذّب محمد عطية: لم يكن اختلاف الدين سبب انفصالنا!

نجمة ستار أكاديمي ميرا مخايل تكذّب محمد عطية: لم يكن اختلاف الدين سبب انفصالنا!

هي ليست المرّة الأولى الّتي يصرّح فيها نجم ستار أكاديمي المصري محمد عطية أن سبب انفصاله عن زميلته في البرنامج ميرا مخايل يعود الى اختلاف الدين.

لكن الفنانة اللبنانيّة ميرا مخايل اختارت أن تخرج عن صمتها لتنفي تصريحات محمد عطية وتكذّبها، رغم مرور سنوات طويلة على هذه العلاقة.

وصرّحت ميرا مخايل "وصلتني كميات رسائل هائلة في اليومين الماضيين بسبب تصريحات محمد عطية الأخيرة. استغربت تداول هذا الموضوع بعد مرور سنوات طويلة. تجمعني صداقة بمحمد عطية حتى اليوم لكن يبدو أن الأخير قد نسي الكثير من التفاصيل مع مرور الوقت".

وأردفت ميرا مخايل قائلةً "لم يكن اختلاف الدين سبب الانفصال آنذاك، ولن أخوض في الأسباب أمام الرأي العام لأنه مضى عليها فترة زمنية طويلة".