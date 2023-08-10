وفاة الممثلة المصرية منحة زيتون.. ومنة شلبي تكشف: عاشت تناضل من أجل الرزق!

منحه زيتون في ذمه الله خير حزين جدا بالنسبه لي ست اميره و نضيفه و عاشت تناضل من اجل الرزق و انها تعيش بصحه و انسانيه لله ما اعطي و لله ما اخذ يمكن هي مش مشهوره اوي بس كانت انسانه جميله اوي اوي و ممثله بتعافر كده و ربنا وهبها القبول

انا لله و انا اليه راجعون 🙏