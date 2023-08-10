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وفاة الممثلة المصرية منحة زيتون.. ومنة شلبي تكشف: عاشت تناضل من أجل الرزق!

فنّ
2023-08-10 | 05:26
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وفاة الممثلة المصرية منحة زيتون.. ومنة شلبي تكشف: عاشت تناضل من أجل الرزق!
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وفاة الممثلة المصرية منحة زيتون.. ومنة شلبي تكشف: عاشت تناضل من أجل الرزق!

وفاة الممثلة المصرية منحة زيتون.. ومنة شلبي تكشف: عاشت تناضل من أجل الرزق!

توفيت الممثلة المصرية منحة زيتون عن عمر يناهز الـ 63 عاماً، ونعتها الممثلة منة شلبي في تغريدةٍ عبر موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر). 
 
ودوّنت منة شلبي في تغريدتها "منحة زيتون في ذمة الله. خبر حزين جداً بالنسبة لي. ست اميرة ونضيفة وعاشت تناضل من اجل الرزق وأنها تعيش بصحة وإنسانية". 
 
وتابعت شلبي بالقول "الله ما اعطي والله ما اخذ يمكن هي مش مشهورة اوي بس كانت انسانة جميلة اوي اوي وممثلة بتعافر كده وربنا وهبها القبول.انا لله وانا اليه راجعون". 
 

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