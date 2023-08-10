ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون تصرخ فور وصولها الى مطار بيروت... "أهلا بهالطلّة أهلا"

ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون تصرخ فور وصولها الى مطار بيروت... "أهلا بهالطلّة أهلا"

شاركت ملكة جمال لبنان ياسمينة زيتون متابعيها عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام بـ "ستوري" أثناء تواجدها في مطار بيروت.

ووثّقت ياسمينة زيتون اللحظة الّتي رصدت فيها صورتها في مطار بيروت ضمن حملة "أهلا بهالطلة أهلا" الّتي تشجّع على السياحة في لبنان، فصرخت بصوتٍ مرتفع من شدّة حماسها.