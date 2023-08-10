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الكويت تحظر عرض فيلم باربي: "يخدش الآداب العامة"
فنّ
2023-08-10 | 07:58
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الكويت تحظر عرض فيلم باربي: "يخدش الآداب العامة"
حظرت الكويت عرض فيلم "باربي"، معتبرةً أنه "يخدش الآداب العامة" و"يدعو لأفكار دخيلة على المجتمع"، وفق ما أفادت السلطات في وقت متأخر الأربعاء، فيما يُطرح الخميس الفيلم في صالات السينما في دول خليجية أخرى.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن وكيل وزارة الإعلام لشؤون الصحافة والنشر والمطبوعات رئيس لجنة رقابة الأفلام السينمائية لافي السبيعي قوله إن اللجنة "منعت فيلمَي باربي وتوك تو مي من العرض".
وأكّد السبيعي من جانبه حرص اللجنة "على منع كل ما يخدش الآداب العامة أو يحرض على مخالفة النظام العام والعادات والتقاليد ويدعو لأفكار دخيلة على المجتمع".
وأشار إلى أن اللجنة، وقبل اتخاذها قرارها بإجازة عرض أي فيلم، "تطلب حذف بعض المشاهد المخلة، أما إذا كان يحمل أفكاراً لتشجيع سلوك غير مقبول ورسالة من شأنها تشويه القيم السائدة للمجتمع عندها يتم اتخاذ قرار منعه تماما"، موضحاً أن "هذا ينطبق على أي فيلم يتضمن رؤية مختلفة للقيم تتعارض مع رؤية مجتمعنا وعاداتنا".
ويأتي القرار الكويتي بعد ساعات على طلب وزير الثقافة اللبناني محمد المرتضى منع عرض فيلم "باربي"، بحجة ترويجه للمثلية الجنسية، على وقع خطاب معاد اشتدت حدته أخيراً ضد أفراد مجتمع الميم-عين في لبنان الذي يُعتبر أكثر تساهلاً مع المثليين مقارنة مع دول عربية أخرى.
وحقق فيلم باربي، وهو من بطولة مارغو روبي وراين غوسلينغ، 53 مليون دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة، ليبلغ مجموع عائداته في أميركا الشمالية منذ بدء عرضه في الصالات 459 مليون دولار، و1,03 مليار دولار على مستوى العالم.
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