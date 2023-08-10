بعد اختفائها عن الانترنت منذ عام 2018... منشور مريب عبر إنستغرام أعلن وفاة مغنية الراب المراهقة ​Lil Tay!

اشتهرت بمقاطع الفيديو المليئة بالكلمات البذيئة والبهجة المفرطة والموقف الفذ الذي دفعها إلى النجومية عبر الإنترنت.



بدأت مغنية الراب الكندية المثيرة للجدل والمؤثرة Lil Tay في نشر مقاطع فيديو في سن التاسعة وفي وقت قصير استقطب أكثر من 3 ملايين متابع على إنستغرام.



لكن شهرتها السريعة عبر الإنترنت أخذت منعطفاً قاتماً في عام 2018 عندما اتُهمت عائلتها باستغلالها، وانتشرت أخبار حول تعرضها للإيذاء الجسدي والعقلي من قبل والدها بالإضافة إلى استغلالها من قبل شقيقها الأكبر الذي كان مراهقًا في ذلك الوقت. وبعد فترة وجيزة ، توقفت "حياتها المهنية" بشكل مفاجئ، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.



والآن، بعد مرور خمس سنوات، تم كسر الصمت حول الفتاة البالغة من العمر 14 عامًا - واسمها الحقيقي كلير هوب - بطريقة مأساوية، وذلك من خلال منشور صادم على حسابها الخامل عبر انستغرام والذي يؤكد أنها وشقيقها الأكبر جيسون تيان البالغ من العمر 21 عامًا قد توفيا.



ومع ذلك ، فقد أثيرت أسئلة منذ ذلك الحين حول صحة الادعاء، مما أثار تكهنات متزايدة عبر الإنترنت وتسبب في إثارة النظريات حول ما إذا كان البيان - المفترض من عائلتها - يمكن تصديقه.



وتمت مشاركة الأخبار على الملف الشخصي للمراهقة على إنستغرام من خلال منشور مجهول المصدر، ينص على أن الشقيقين قد ماتا، دون تقديم مزيد من التفاصيل.



وبينما يبدو أن المنشور من أحد أفراد الأسرة، لم يكن واضحًا ما إذا كان من والدة ليل تاي أو والدها، اللذين يعيشان منفصلين.



وشككك المدير السابق للنجمة هاري تسانغ علنًا في "شرعية" المنشور، مما زاد من حالة عدم اليقين المحيطة به.



بدورها، قالت الشرطة في كل من فانكوفر، محل ميلاد ليل تاي، ولوس أنجلوس ، حيث كانت تعيش مع والدتها، لموقع DailyMail.com إنها ليس لديها سجل بوفاتها أو وفاة جيسون.