إضراب لم تشهده هوليوود منذ أكثر من 60 عاماً... إرجاء جوائز "إيمي" إلى هذا التاريخ!

أُرجئت حفلة توزيع جوائز "إيمي" التلفزيونية قرابة أربعة أشهر، على ما أفاد الخميس منظمو هذا الحدث، في وقت تشهد هوليوود إضراباً ينفّذه كتاب السيناريو والممثلون منذ مئة يوم وأدّى إلى شلل الإنتاجين السينمائي والتلفزيوني.

وأعلنت كل من قناة "فوكس" وأكاديمية التلفزيون، في بيان مشترك، أنّ احتفال توزيع الجوائز المعادلة تلفزيونياً للأوسكار السينمائية الذي كان مقرراً في 18 أيلول، سيُقام في منتصف كانون الثاني 2024، بحسب وكالة فرانس برس.

وقال ناطق باسم "فوكس" "يسعدنا أن نعلن أنّ حفلة توزيع جوائز إيمي بدورتها الخامسة والسبعين ستُقام الإثنين 15 كانون الثاني 2024".

وجوائز "إيمي" هي أبرز حدث ترفيهي يتأثر حتى الآن بالإضراب الذي لم تشهده هوليوود منذ أكثر من 60 عاماً.

ويعود آخر إرجاء لهذا الاحتفال إلى أيلول 2001، في أعقاب هجمات 11 أيلول.

وبموجب الإضراب، لا يُسمَح راهناً للممثلين بالمشاركة في الحفلة، كما لا يُسمح للكتّاب بتأليف مونولوغ أو نكات لمضيف الحفلة ومقدّميها.

ويرمي قرار الإرجاء إلى إتاحة وقت لطرفي الأزمة من أجل حلّ خلافاتهما، مع أنّهما نادراً ما عقدا مفاوضات عبر أي وسيط رسمي منذ بدء إضراب كتاب السيناريو قبل مئة يوم.

ويطالب المضربون برفع رواتبهم والحصول على ضمانات في ما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي، لمنع هذه التكنولوجيا من إنشاء نصوص أو استنساخ صوتهم وصورتهم.

وكانت تقارير إعلامية أفادت خلال الأسابيع الأخيرة بتأجيل حفلة توزيع جوائز "إيمي"، لكنّ إرجاء الحدث وتاريخه الجديد لم يتم تأكيدهما قبل البيان الرسمي للمنظمين.

ويُصادف موعد الحفلة الجديد في موسم جوائز هوليوود السينمائي، إذ ستُنظّم بعد أسبوع من هذا الحدث السينمائي حفلة توزيع جوائز "غولدن غلوب"، فيما ستُقام بعد 24 ساعة فقط حفلة توزيع جوائز اختيار النقاد المقدمة من جمعية نقاد البث السينمائي (BFCA).

أما جوائز الاوسكار فستوزَّع في العاشر من آذار.