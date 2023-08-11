نيقولا معوض يعبّر عن انزعاجه من منع فيلم باربي: وزير ثقافة المنع وحثالة حاكمة بلد!

نيقولا معوض يعبّر عن انزعاجه من منع فيلم باربي: وزير ثقافة المنع وحثالة حاكمة بلد!

أعرب الممثل اللبناني نيقولا معوض عن انزعاجه من منع عرض فيلم "باربي" في لبنان.

ودوّن نيقولا معوّض عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام "الأسوأ من انو أصلاً يكون في طرح أو قرار لمنع فيلم معيّن هو انو يكون هالطرح جايي من وزير المفروض يكون وزير ثقافة".

وتابع معوض قائلاً "وزير ثقافة المنع... حثالة حاكمة بلد".