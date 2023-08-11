هيفاء وهبي تشعل الساحل الشمالي في "ليلة ذهبية".. نجاح جماهيري جديد في العلمين الجديدة

الديڤا FULL HOUSE كالعادة 🙌🔥🔥@haifawehbe#هيفاء_وهبي_في_العلمين pic.twitter.com/gqXZhGGfxN
— Zahra (@ZahraHw) August 11, 2023
الديڤا FULL HOUSE كالعادة 🙌🔥🔥@haifawehbe#هيفاء_وهبي_في_العلمين pic.twitter.com/gqXZhGGfxN
هاشتاغ #هيفاء_وهبي_في_العلمين يتصدر ترند اغلب الدول العربية ❤️🔥@HaifaWehbe @HaifaWehbe pic.twitter.com/hb1OGwh9Lm
— ▪︎ ᴀ ʜ ʟ ᴇ ᴍ-ʜ ᴡ｡୭̥‧ 🐈⬛️ ｡୭̥‧ (@__a7leem) August 11, 2023
هاشتاغ #هيفاء_وهبي_في_العلمين يتصدر ترند اغلب الدول العربية ❤️🔥@HaifaWehbe @HaifaWehbe pic.twitter.com/hb1OGwh9Lm