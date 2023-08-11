هيفاء وهبي تشعل الساحل الشمالي في "ليلة ذهبية".. نجاح جماهيري جديد في العلمين الجديدة

هيفاء وهبي تشعل الساحل الشمالي في "ليلة ذهبية".. نجاح جماهيري جديد في العلمين الجديدة

أحيت النجمة هيفاء وهبي حفلاً غنائياً في مصر وتحديداً في العلمين الجديدة، وذلك في واحدة من أضخم حفلات موسم الصيف في الساحل الشمالي.

وقد شهد حفل الديفا هيفاء وهبي نجاحاً جماهيرياً كبيراً في ليلة حملت عنوان "ليلة ذهبية"، فتداول الحضور مقاطع فيديو للحشود الغفيرة في الحفل.

وقدّمت هيفاء وهبي على المسرح مجموعة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، وغنّت للمرّة الأولى أحدث إصداراتها بعنوان "ما بضعفش"، فردّد الجمهور الأغنية معها في تفاعلٍ ملفت وترجمةً للنجاح الّذي حصدته الأغنية في الأسابيع الماضية على المنصّات الالكترونيّة.

في سياقٍ متصل، دشّن محبّو هيفاء وهبي هاشتاغ "هيفاء وهبي في العلمين الجديدة"، فتصدّرت هيفاء الترند في معظم الدول العربيّة قبل صعودها على المسرح، ولا تزال تسيطر على قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً على موقع التواصل الإجتماعي X (تويتر) بعد مرور ساعات على انتهاء الحفل.