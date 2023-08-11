بعد الإعلان المريب عن وفاتها... مغنية الراب ليل تاي على قيد الحياة؟!

بعد الإعلان المريب عن وفاتها... مغنية الراب ليل تاي على قيد الحياة؟!



نشر إعلان وفاة على ملفها الشخصي، والذي تبين أنه مزيف، شهدت مغنية الراب الكندية المثيرة للجدل ليل تاي ارتفاع عدد متابعيها على إنستغرام بمقدار 300 ألف شخص ، مما أثار اتهامات بأنها ضللت معجبيها بخدعة من أجل "إحياء" شهرتها.



ويُعتقد أن ليل تاي، البالغة من العمر 14 عامًا، قد توفيت مع شقيقها الأكبر جيسون تيان، بعد اعلان بيان على حسابها من مصدر مجهول والذي تم التحقق منه على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء.



ولكن بعد مرور ما يزيد عن 24 ساعة على نشر البيان، تحدثت مغنية الراب المراهقة أخيرًا لتؤكد أنها وشقيقها كانا في الواقع "آمنين وعلى قيد الحياة" بينما زعما أن حسابها "تعرض للاختراق من قبل طرف ثالث" - مما أثار الشكوك أن القصة بأكملها كانت مزحة.