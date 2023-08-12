حفّار قبور اتصل بنجم "باب الحارة" أبو عصام.. عباس النوري يروي موقفاً صادماً بعد انتشار خبر وفاته!

حفّار قبور اتصل بنجم "باب الحارة" أبو عصام.. عباس النوري يروي موقفاً صادماً بعد انتشار خبر وفاته!

متابعةً لشائعة وفاته الّتي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، سرد الممثل السوري عباس النوري موقفاً صادماً قد تعرّض له.

وفي التفاصيل، صرّح عباس النوري، صاحب شخصيّة أبو عصام في مسلسل البيئة الشامية "باب الحارة"، لـ فوشيا أنّه تلقّى اتصالاً من "حفّار قبور" للتأكّد من حقيقة وفاته فور انتشار الشائعة.

وأضاف عباس قائلاً "الحياة بيد الله تعالى، أما المحبة فهي بيد الأشخاص".