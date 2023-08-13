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بعد غياب... سيلينا غوميز تلتقي بصديقتها التي تبرعت لها بكليتها! (صور)

بعد غياب... سيلينا غوميز تلتقي بصديقتها التي تبرعت لها بكليتها! (صور)





وارتدت النجمة البالغة من العمر 31 عامًا فستانًا باللون الأسود مع أكمام طويلة خلال اللقاء.



ونسقت فرانسيا مع صديقتها سيلينا الأحذية، فارتدت كلّ منهما كعباً بطبعة جلد الفهد.



وأكدت فرانسيا في ستوري لها على انستغرام أنه لا يوجد "عداوة" بينها وبين غوميز، على الرغم من الشائعات التي كانت تطالهما في السنوات الأخيرة، زعماً بأنهما متخاصمتان، خصوصاً وأنهما لم تحتفلان بأعياد ميلاد بعضهما البعض، الأمر الذي زاد من التكهنات حول صداقتهما.



ويُذكر بأن شائعات عديدة كانت قد طالت فرانسيا عن اجبارها بالتبرع بكليتها لسيلينا، فردّت قائلةً: "لم يجبرني أحد على فعل أي شيء. لقد خرج هذا الفعل من لطف قلبي الحقيقي، ولقد كنت محظوظة للغاية منذ ذلك الحين". شوهدت سيلينا غوميز وصديقتها فرانسيا رايسة التي ترددت شائعات عنهما مؤخراً تفيد بأنهما متخاصمتان، وهما تستمتعان بقضاء ليلة في لوس أنجلوس أثناء تناول العشاء في أحد المطاعم، بحسب موقع "دايلي ميل" وارتدت النجمة البالغة من العمر 31 عامًا فستانًا باللون الأسود مع أكمام طويلة خلال اللقاء.ونسقت فرانسيا مع صديقتها سيلينا الأحذية، فارتدت كلّ منهما كعباً بطبعة جلد الفهد.وأكدت فرانسيا في ستوري لها على انستغرام أنه لا يوجد "عداوة" بينها وبين غوميز، على الرغم من الشائعات التي كانت تطالهما في السنوات الأخيرة، زعماً بأنهما متخاصمتان، خصوصاً وأنهما لم تحتفلان بأعياد ميلاد بعضهما البعض، الأمر الذي زاد من التكهنات حول صداقتهما.ويُذكر بأن شائعات عديدة كانت قد طالت فرانسيا عن اجبارها بالتبرع بكليتها لسيلينا، فردّت قائلةً: "لم يجبرني أحد على فعل أي شيء. لقد خرج هذا الفعل من لطف قلبي الحقيقي، ولقد كنت محظوظة للغاية منذ ذلك الحين".