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حفلة ضخمة... احتُفل بمرور 50 عاما على نشأة الهيب هوب في نيويورك (فيديو)

فنّ
2023-08-13 | 02:00
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حفلة ضخمة... احتُفل بمرور 50 عاما على نشأة الهيب هوب في نيويورك (فيديو)
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حفلة ضخمة... احتُفل بمرور 50 عاما على نشأة الهيب هوب في نيويورك (فيديو)

احتفل آلاف الأشخاص في نيويورك بالذكرى الـ50 لنشأة موسيقى الهيب هوب، في حفلة موسيقية ضخمة أقيمت في أحد ملاعب البيسبول في برونكس، أحياها مغنيو هيب هوب بارزون منهم رَن دي ام سي وسنوب دوغ، واستمرت حتى ساعات متأخرة مساء الجمعة.
 
ولأكثر من ثماني ساعات، احتفل سكان نيويورك وعدد كبير من السياح بخمسة عقود من الموسيقى التي نشأت في 11 آب 1973 وأثّرت بصورة كبيرة على الثقافة والمجال الموسيقي.
 
ونشأ الهيب هوب عقب إقدام منسق الأسطونات المتحدر من جامايكا كلايف كامبل، المعروف بـ"دي جاي كول هيرك"، في الطبقة السفلية من أحد مباني برونكس بنيويورك، على تشغيل قرص موسيقي على آلتين لقراءة الأقراص، ثم عزل تسلسل الإيقاعات وبثّها عبر مكبرات صوت، موفّراً ما يُعرف بالـ"بريك بيت" الذي يشكل العنصر الأساسي في موسيقى الهيب هوب.
 
ووفق وكالة فرانس برس، فقد أحيا الحفلة الموسيقية التي انطلقت عند الساعة 1,00 صباحاً، نجوم يؤدون هذا النوع الموسيقي أبرزهم رَن دي ام سي الذي أشعل الأجواء وأسعد الحاضرين بأغان عدة منها "إتس تريكي".
 
أما المغني الأميركي ناس، فأدى أغنيات من ألبومه "إيلماتيك" بينها "ذي وورد إز يورز" و"نيويورك ستيت اوف مايند".
 
واختار سنوب دوغ بدوره أعمالاً يحبّها جمهوره أبرزها "ذي نكست إبيزود" و"ناثينغ بَت ايه جي ثانغ" و"جين أند جوس".
 
ومن بين المغنين الذين أحيوا الحفلة أيضاً ليل واين، ذي شوغر هيل غانغ، أعضاء من فرقة وو-تانغ كلان، آيس كيوب، ميل ميل (ميلفن غروفر) وسكوربيو (ايدي مورّيس).
 
وكانت هذه الحفلة تتويجاً لسلسلة من النشاطات المرتبطة بالهيب هوب أُطلقت في نيويورك طوال الصيف، بينها جلسات لرسم الغرافيتي أو لممارسة البريك دانس، بالإضافة إلى حفلات جماعية وأخرى موسيقية.
 

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