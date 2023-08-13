كايلي جينر تستمتع بوقتها على البحر بالمايوه... ورشاقتها تخطف الأنظار! (صور)

خطفت النجمة كايلي جينر أنظار روّاد مواقع التواصل الاجتماعي برشاقتها وجمالها عقب مشاركة صورلها وهي ترتدي المايوه على البحر.ونشرت كايلي جينر صورًا على موقع انستغرام، ظهرت فيها بغاية من السعادة اثناء الاستمتاع بوقتها على البحر، مرتدية مايوه باللون الأسود.وعلّقت كايلي على صورها قائلة: "صيف طوال العام أرجوك"، في اشارة منها الى حبها لفصل الصيف.