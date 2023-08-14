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منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
فنّ
2023-08-14 | 03:22
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منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
منزلها يتضمّن مسبحاً وحديقة كبيرة... باسكال مشعلاني توثّق الأضرار في الفيلا: عاصفة كسّرت الدني كلها! (صور)
من يتابع الفنانة اللبنانيّة باسكال مشعلاني عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام، يلاحظ انها تحرص على مشاركة متابعيها بيومياتها برفقة زوجها وابنها ووالدتها بعفويّة.
وغالباً ما تنشر باسكال مشعلاني فيديوهات من داخل منزلها الفخم الّذي يتضمّن مسبحاً خاصاً وحديقة كبيرة.
لكن "ستوري" باسكال مشعلاني يوم أمس الأحد كانت مختلفة، فبعدما تغيّر الطقس وهطلت الأمطار، وثّقت باسكال مشعلاني الأضرار الّتي لحقت بالفيلا قائلةً "عاصفة كسّرت الدني كلها".
وأظهرت اللقطات تحطّم الخيمة الخاصة بالحديقة والكراسي بالإضافة الى سقوط شجرة عملاقة قرب حوض السباحة.
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منزل
باسكال مشعلاني
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