بتهمة حيازة مخدر... توقيف فنان مصري شهير!

قامت الأجهزة الأمنية المصرية، الأحد، بالقاء القبض على فنان شهير بتهمة حيازة مخدر الحشيش خلال تواجده في أحد المنتجعات السياحية بمدينة مرسى مطروح شمال البلاد.وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن مطروح بلاغا بالقبض على الفنان "أ. ف"، لحيازته مخدر الحشيش، داخل علبة سجائر، وأشارت إلى أن وأضافت بمداهمة غرفته في الفندق عثر على علب سجائر أخرى محشوة بمخدر الحشيش.وحررت الأجهزة المختصة المحضر اللازم، كما أخطرت جهات التحقيق لاتخاذ ما يلزم ومباشرة التحقيقات.