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نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟

فنّ
2023-08-14 | 04:35
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نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟
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نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟

نقل فادي إبراهيم الى المستشفى... هل تخطّى مرحلة الخطر؟

ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر نقل الممثل اللبناني فادي إبراهيم الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحيّة وأعلن البعض حاجته الماسّة إلى وحدات دم، فما التفاصيل؟ 
 
أكّدت وسائل اعلاميّة ان الممثل فادي إبراهيم قد دخل بالفعل الى مستشفى "قلب يسوع" لكنّه بات بصحّة أفضل وتجاوز مرحلة الخطر. 
 
وقد سمح الأطباء المشرفون على حالة فادي إبراهيم الصحية بمغادرة الأخير للمستشفى بعد تحسّن وضعه، وطُلب منه بالالتزام بفترة من الراحة للتعافي. 

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