في بيكيني أزرق ملفت... سلمى حايك تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة زوجها الملياردير! (صور)

في بيكيني أزرق ملفت... سلمى حايك تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة زوجها الملياردير! (صور)

عرضت الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار سلمى حايك شكلها وجسمها في بيكيني باللونين الأزرق والأبيض، بينما كانت تغطس في المحيط مع زوجها الملياردير رجل الأعمال فرانسوا هنري بينولت، بحسب موقع "ديلي ميل"

وبدت سلمى أصغر بكثير من عمرها البالغ 56 عامًا، وهي تسبح في الماء وتلتقط صورًا مع الأصدقاء الذين رافقوها وزوجها.

وكشفت النجمة النقاب عن لياقتها البدنية، بعد فترة وجيزة من الكشف عن ظهور الشعر الرمادي في رأسها التي تجنبت صبغه. كما أعلنت أنها لم تستخدم البوتوكس أبدًا.

وتميزت بدلة السباحة الكاشفة الخاصة بها بأكواب سميكة مثلثة الشكل على الجزء العلوي، ومشابك ذهبية متصلة بالأشرطة الرفيعة.

وفي وقت لاحق، تم تصوير سلمى وهي تلف نفسها بمنشفة بيضاء مع خطوط زرقاء، ثم ارتدت بعد ذلك فستان رقيق أزرق عند نزولها من اليخت.

ولم تهتم حايك بالمكياج لقضاء الإجازة في البحر، وبدلاً من ذلك سلطت الضوء على بشرتها الطبيعية التي لا تشوبها شائبة.

ويُذكر بأن زوجها بينولت، هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Kering الفاخرة، التي تمتلك ماركات الأزياء Balenciaga و Bottega Veneta و Gucci و Alexander McQueen و Puma و Yves Saint Laurent وغيرها.