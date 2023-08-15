الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
القداس الالهي
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

في بيكيني أزرق ملفت... سلمى حايك تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة زوجها الملياردير! (صور)

فنّ
2023-08-15 | 03:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
في بيكيني أزرق ملفت... سلمى حايك تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة زوجها الملياردير! (صور)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
في بيكيني أزرق ملفت... سلمى حايك تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة زوجها الملياردير! (صور)

في بيكيني أزرق ملفت... سلمى حايك تستمتع بالعطلة الصيفية برفقة زوجها الملياردير! (صور)

عرضت الممثلة المرشحة لجائزة الأوسكار سلمى حايك شكلها وجسمها في بيكيني باللونين الأزرق والأبيض، بينما كانت تغطس في المحيط مع زوجها الملياردير رجل الأعمال فرانسوا هنري بينولت، بحسب موقع "ديلي ميل".
 
وبدت سلمى أصغر بكثير من عمرها البالغ 56 عامًا، وهي تسبح في الماء وتلتقط صورًا مع الأصدقاء الذين رافقوها وزوجها.
 
وكشفت النجمة النقاب عن لياقتها البدنية، بعد فترة وجيزة من الكشف عن ظهور الشعر الرمادي في رأسها التي تجنبت صبغه. كما أعلنت أنها لم تستخدم البوتوكس أبدًا.
 
وتميزت بدلة السباحة الكاشفة الخاصة بها بأكواب سميكة مثلثة الشكل على الجزء العلوي، ومشابك ذهبية متصلة بالأشرطة الرفيعة.
 
وفي وقت لاحق، تم تصوير سلمى وهي تلف نفسها بمنشفة بيضاء مع خطوط زرقاء، ثم ارتدت بعد ذلك فستان رقيق أزرق عند نزولها من اليخت.
 
ولم تهتم حايك بالمكياج لقضاء الإجازة في البحر، وبدلاً من ذلك سلطت الضوء على بشرتها الطبيعية التي لا تشوبها شائبة.
 
ويُذكر بأن زوجها بينولت، هو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Kering الفاخرة، التي تمتلك ماركات الأزياء Balenciaga و Bottega Veneta و Gucci و Alexander McQueen و Puma و Yves Saint Laurent وغيرها.
 

آخر الأخبار

فنّ

سلمى

حايك

مشاهير

عطلة

بيكيني

LBCI التالي
الموت يُفجع وليد توفيق بأعز الناس
بريتني سبيرز تستعرض قدراتها بالرقص على العمود شبه عارية! (فيديو)
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-07-26

"الباربي المكسيكية"... سلمى حايك تُظهر مفاتنها بلباس البحر مع زوجها! (صور)

LBCI
فنّ
2023-07-20

سلمى حايك تكشف عن سرّ جمالها بعمر الـ56 عاماً... "زوجي غير مقتنع بذلك"!

LBCI
فنّ
2023-07-09

لقطات مثيرة لسلمى حايك بلباس البحر... وجمهورها مصدوم من عمرها الحقيقي! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-05

"البيئة" تنبه من إمكانية إندلاع حرائق خلال عطلة نهاية الأسبوع

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:38

بعد مساعدة زوجين في إعلان جنس طفلهما... أديل تنهار بالبكاء على خشبة المسرح! (فيديو)

LBCI
فنّ
05:25

فارس كرم يعاني داخل السيارة بسبب حجمه: "متل القاعد بحبس يا زلمي" (فيديو)

LBCI
فنّ
04:53

كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة مثيرة بالبكيني... وجسمها المنحوت حديث المتابعين! (صور)

LBCI
فنّ
04:39

بعد زواج ماريتا الحلاني... هل حان دور شقيقتها دانا؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2023-01-18

إبنة ماغي بو غصن في أحدث ظهور... فهل تشبه والدتها بعدما أصبحت شابة؟

LBCI
فنّ
2023-08-12

إبنة نادين نسيب نجيم ترقص في المسبح.. والأخيرة تعلّق على فيديو المليون و400 ألف مشاهدة: "يا مشحرة" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
2023-08-14

أوجيرو: عطل في سنترال سوق الغرب وتوقف الخدمات في المنطقة وعدد من المناطق المجاورة

LBCI
فنّ
05:25

فارس كرم يعاني داخل السيارة بسبب حجمه: "متل القاعد بحبس يا زلمي" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
15:09

نصرالله: لا مشكلة بيننا وبين أهل الكحالة ومصلحة لبنان بمعالجة الأحداث بالحكمة والتعقّل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

20 الف يورو من لبنان الى اوروبا جوا وبرا وبحرا وعبر قارات ثلاث.. جريمة منظمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

عقد لعامين لنيمار مع نادي الهلال السعودي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

سوريا والعرب وجها لوجه مرة أخرى.. أين ولماذا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

أهلا بهالطلة من بحر صور وخباياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

الكابيتال كونترول: كلام كثير وإقراره معلّق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

عشرات العائلات السورية تدخل خلسة يوميا الى لبنان والجيش يستنزف طاقته محاولا ضبط الحدود

LBCI
حال الطقس
13:34

هل سيبقى تموز لهذا العام الشهر الاكثر حرارة في التاريخ الحديث ام ان آب سينافسه؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

منتخب لبنان لكرة السلة يواصل تحضيراته لنهائيات كأس العالم

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
07:56

موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟

LBCI
منوعات
11:20

قطعت عضوه انتقاماً... نهاية مأساوية لرجل حاول اغتصاب زوجته السابقة!

LBCI
خبر عاجل
14:19

نصرالله: لا نعتبر أن هناك مشكلة وبيننا وبين أهل الكحالة أو اي من عائلاتها والحادثة في عهدة القضاء وكل الاشخاص الذين كانوا موجودين باتت وجوههم معروفة

LBCI
منوعات
08:52

سيدة تطلب من زوجها أمنية غريبة قبل وفاتها... خيانته للمرة الأخيرة مع حبيبها السابق!

LBCI
منوعات
10:20

اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!

LBCI
أخبار لبنان
11:36

جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها

LBCI
آخر الأخبار
14:14

نصرالله عن حادثة الكحالة: بطبيعة الحال هناك نقليات اسلحة بوسائل متعددة ومنها مدنية تحضيرا لاي مواجهة ممكن أن تحصل في المستقبل

LBCI
آخر الأخبار
14:17

نصرالله عن حادثة الكحالة: الشاحنة بقيت لاكثر من ثلاث ساعات نقل خلالها الشباب سائقها إلى المستشفى واستدعوا رافعة لنقلها

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More