الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
36
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
ابنة السفير
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
36
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد تقبيل العلم السوري... زياد برجي: سيبقى العلم الإسرائيلي تحت أقدامي
فنّ
2023-08-15 | 04:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
بعد تقبيل العلم السوري... زياد برجي: سيبقى العلم الإسرائيلي تحت أقدامي
بعد تقبيل العلم السوري... زياد برجي: سيبقى العلم الإسرائيلي تحت أقدامي
تعرّض الفنان اللبناني زياد برجي الانتقادات من قبل بعض روّاد الانترنت بسبب تقبيل العلم السوري أثناء حفله الأخير الّذي أحياه في سوريا.
بدوره، ردّ الفنان زياد برجي على هذه الانتقادات ببيانٍ جاء فيه: "بعد الهجوم الذي تعرضنا له بُعَيد افتتاح مهرجان ليالي قلعة دمشق، من قِبل بعض الصحافة ورواد التواصل الاجتماعي، كان لا بد من التصريح التالي: لقد أخذ الجهل فرصته بنشر الفرقة بين الأخوة العرب، بين الأخوة في الوطن الواحد وحتى الأخوة في البيت الواحد. نحن عَرب، صحيح؟ فبلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، صحيح؟".
وأضاف برجي في بيانه "فمن الآخر وبشكل مباشر، أحب أن أقول ان كل علم عربي لأي بلد عربي عضو في جامعة الدول العربية سيبقى محط ومحل احترامي، احتراماً مني لشعبه وجيشه وقيادته، الشيء الذي كنت وسأبقى أكرّره في جميع المناسبات الرسمية التي أحييها لأي دولة عربية، من الامارات العربية المتحدة إلى قطر وتونس إلى المغرب والاردن إلى المملكة العربية السعودية إلى الكويت ومصر واليمن والعراق والبحرين فسوريا".
وختم زياد برجي البيان بالقول "سأبقى على هذا المبدأ الذي تربيت عليه في منزل عائلتي وفي بلدي لبنان، انّ كل علم عربي سيبقى شرفًا لي، اضعه على كتفَي وعلى رأسي من فوق، وهناك علم وحيد اعلم انه عزيز على قلوب البعض، الذي كان وما زال وسيبقى تحت أقدامي إلى الأبد، هو العلم الإسرائيلي. الفن والجمال والاحترام والحب يعيد بناء الجسور التي هدّمها الجهل والكراهية والمصالح.. وشروط التعليق: كن عربيًا".
آخر الأخبار
فنّ
سوريا
زياد برجي
التالي
بعد زواج ماريتا الحلاني... هل حان دور شقيقتها دانا؟
الموت يُفجع وليد توفيق بأعز الناس
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-09
زياد برجي يحيي القيادة السورية: سوريا ما بتترك لبنان ولا لبنان بيتركها (فيديو)
فنّ
2023-08-09
زياد برجي يحيي القيادة السورية: سوريا ما بتترك لبنان ولا لبنان بيتركها (فيديو)
0
أخبار دولية
08:35
مقتل ثلاثة مقاتلين موالين للنظام بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
أخبار دولية
08:35
مقتل ثلاثة مقاتلين موالين للنظام بهجوم لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا
0
آخر الأخبار
07:07
وزير خارجية سوريا يزور القاهرة للمشاركة فى اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا
آخر الأخبار
07:07
وزير خارجية سوريا يزور القاهرة للمشاركة فى اجتماع مع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسوريا
0
أمن وقضاء
05:46
بعد فراره من مخفر الباروك... شعبة المعلومات كشفت مكانه في رأس الدكوانة وكان سيهرب إلى سوريا
أمن وقضاء
05:46
بعد فراره من مخفر الباروك... شعبة المعلومات كشفت مكانه في رأس الدكوانة وكان سيهرب إلى سوريا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
09:24
بعد البلبلة الّتي أثارتها قصتهما... الشيف بوراك في فيديو جديد مع والده فهل تمت الصلحة؟
فنّ
09:24
بعد البلبلة الّتي أثارتها قصتهما... الشيف بوراك في فيديو جديد مع والده فهل تمت الصلحة؟
0
فنّ
07:53
عن عمر 92 عاماً... وفاة "عرّاب الموسيقى السوداء" كلارنس إيفانت!
فنّ
07:53
عن عمر 92 عاماً... وفاة "عرّاب الموسيقى السوداء" كلارنس إيفانت!
0
فنّ
05:49
20 ألف شخص يغنّون مع كارول سماحة في مشهدٍ تقشعر له الأبدان! (فيديو)
فنّ
05:49
20 ألف شخص يغنّون مع كارول سماحة في مشهدٍ تقشعر له الأبدان! (فيديو)
0
فنّ
05:38
بعد مساعدة زوجين في إعلان جنس طفلهما... أديل تنهار بالبكاء على خشبة المسرح! (فيديو)
فنّ
05:38
بعد مساعدة زوجين في إعلان جنس طفلهما... أديل تنهار بالبكاء على خشبة المسرح! (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-13
أصيب بجروح "خطيرة"... العثور على شاب متوفي بشكل مأساوي في الشارع
منوعات
2023-08-13
أصيب بجروح "خطيرة"... العثور على شاب متوفي بشكل مأساوي في الشارع
0
منوعات
2023-08-13
شقيقها يتعاطى المخدرات... فقررت الانتحار من أجله!
منوعات
2023-08-13
شقيقها يتعاطى المخدرات... فقررت الانتحار من أجله!
0
موضة وجمال
04:53
كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة مثيرة بالبكيني... وجسمها المنحوت حديث المتابعين! (صور)
موضة وجمال
04:53
كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة مثيرة بالبكيني... وجسمها المنحوت حديث المتابعين! (صور)
0
أخبار لبنان
2023-08-14
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
أخبار لبنان
2023-08-14
موجة حرّ غير مسبوقة تضرب لبنان.. فماذا في تفاصيل طقس الايام المقبلة؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
اخبار البرامج
08:30
"بلا معلميّة".. "ماذا تفعلون اذا تعرّضتم للتسمّم الغذائيّ؟
اخبار البرامج
08:30
"بلا معلميّة".. "ماذا تفعلون اذا تعرّضتم للتسمّم الغذائيّ؟
0
آخر الأخبار
06:59
الراعي: العدالة القضائية المتحررة من اي تدخل سياسي هي العمود الفقري في الدولة
آخر الأخبار
06:59
الراعي: العدالة القضائية المتحررة من اي تدخل سياسي هي العمود الفقري في الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:15
الملف السوريّ حاضر في القاهرة... فماذا على طاولة البحث؟
تقارير نشرة الاخبار
06:15
الملف السوريّ حاضر في القاهرة... فماذا على طاولة البحث؟
0
اخبار البرامج
06:15
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا دخل رذاذ في العين؟
اخبار البرامج
06:15
"بلا معلميّة".. ماذا تفعلون اذا دخل رذاذ في العين؟
0
أخبار لبنان
04:32
رسالة فرنسية للنواب تطلب الإجابة خطياً على مواصفات الرئيس المقبل
أخبار لبنان
04:32
رسالة فرنسية للنواب تطلب الإجابة خطياً على مواصفات الرئيس المقبل
0
أخبار لبنان
15:09
نصرالله: لا مشكلة بيننا وبين أهل الكحالة ومصلحة لبنان بمعالجة الأحداث بالحكمة والتعقّل
أخبار لبنان
15:09
نصرالله: لا مشكلة بيننا وبين أهل الكحالة ومصلحة لبنان بمعالجة الأحداث بالحكمة والتعقّل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
20 الف يورو من لبنان الى اوروبا جوا وبرا وبحرا وعبر قارات ثلاث.. جريمة منظمة
تقارير نشرة الاخبار
13:46
20 الف يورو من لبنان الى اوروبا جوا وبرا وبحرا وعبر قارات ثلاث.. جريمة منظمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عقد لعامين لنيمار مع نادي الهلال السعودي
تقارير نشرة الاخبار
13:43
عقد لعامين لنيمار مع نادي الهلال السعودي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سوريا والعرب وجها لوجه مرة أخرى.. أين ولماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
سوريا والعرب وجها لوجه مرة أخرى.. أين ولماذا؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
11:20
قطعت عضوه انتقاماً... نهاية مأساوية لرجل حاول اغتصاب زوجته السابقة!
منوعات
11:20
قطعت عضوه انتقاماً... نهاية مأساوية لرجل حاول اغتصاب زوجته السابقة!
2
خبر عاجل
14:19
نصرالله: لا نعتبر أن هناك مشكلة وبيننا وبين أهل الكحالة أو اي من عائلاتها والحادثة في عهدة القضاء وكل الاشخاص الذين كانوا موجودين باتت وجوههم معروفة
خبر عاجل
14:19
نصرالله: لا نعتبر أن هناك مشكلة وبيننا وبين أهل الكحالة أو اي من عائلاتها والحادثة في عهدة القضاء وكل الاشخاص الذين كانوا موجودين باتت وجوههم معروفة
3
منوعات
2023-08-14
اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-08-14
اشتبه في أن زوجته تخونه... خنقها أمام أولادهما وهذه التفاصيل!
4
فنّ
04:29
الموت يُفجع وليد توفيق بأعز الناس
فنّ
04:29
الموت يُفجع وليد توفيق بأعز الناس
5
أخبار لبنان
11:36
جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها
أخبار لبنان
11:36
جلستان حكوميتان الاربعاء والخميس ومن البنود على جدول الاعمال: فتح اعتماد في احتياطي موازنة 2023 قبل تصديقها
6
آخر الأخبار
14:14
نصرالله عن حادثة الكحالة: بطبيعة الحال هناك نقليات اسلحة بوسائل متعددة ومنها مدنية تحضيرا لاي مواجهة ممكن أن تحصل في المستقبل
آخر الأخبار
14:14
نصرالله عن حادثة الكحالة: بطبيعة الحال هناك نقليات اسلحة بوسائل متعددة ومنها مدنية تحضيرا لاي مواجهة ممكن أن تحصل في المستقبل
7
آخر الأخبار
14:17
نصرالله عن حادثة الكحالة: الشاحنة بقيت لاكثر من ثلاث ساعات نقل خلالها الشباب سائقها إلى المستشفى واستدعوا رافعة لنقلها
آخر الأخبار
14:17
نصرالله عن حادثة الكحالة: الشاحنة بقيت لاكثر من ثلاث ساعات نقل خلالها الشباب سائقها إلى المستشفى واستدعوا رافعة لنقلها
8
آخر الأخبار
14:24
نصرالله للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا: هناك شخصيات وزعامات سياسية بمعزل عن خلفياتها من الواضح من خلال سلوكها ومواقفها أنها تدفع البلد باتجاه الانفجار والحرب الاهلية
آخر الأخبار
14:24
نصرالله للبنانيين عموما والمسيحيين خصوصا: هناك شخصيات وزعامات سياسية بمعزل عن خلفياتها من الواضح من خلال سلوكها ومواقفها أنها تدفع البلد باتجاه الانفجار والحرب الاهلية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More