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بعد تقبيل العلم السوري... زياد برجي: سيبقى العلم الإسرائيلي تحت أقدامي

فنّ
2023-08-15 | 04:33
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بعد تقبيل العلم السوري... زياد برجي: سيبقى العلم الإسرائيلي تحت أقدامي
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بعد تقبيل العلم السوري... زياد برجي: سيبقى العلم الإسرائيلي تحت أقدامي

بعد تقبيل العلم السوري... زياد برجي: سيبقى العلم الإسرائيلي تحت أقدامي

تعرّض الفنان اللبناني زياد برجي الانتقادات من قبل بعض روّاد الانترنت بسبب تقبيل العلم السوري أثناء حفله الأخير الّذي أحياه في سوريا. 
 
بدوره، ردّ الفنان زياد برجي على هذه الانتقادات ببيانٍ جاء فيه: "بعد الهجوم الذي تعرضنا له بُعَيد افتتاح مهرجان ليالي قلعة دمشق، من قِبل بعض الصحافة ورواد التواصل الاجتماعي، كان لا بد من التصريح التالي: لقد أخذ الجهل فرصته بنشر الفرقة بين الأخوة العرب، بين الأخوة في الوطن الواحد وحتى الأخوة في البيت الواحد. نحن عَرب، صحيح؟ فبلاد العرب أوطاني وكل العرب إخواني، صحيح؟". 
 
وأضاف برجي في بيانه "فمن الآخر وبشكل مباشر، أحب أن أقول ان كل علم عربي لأي بلد عربي عضو في جامعة الدول العربية سيبقى محط ومحل احترامي، احتراماً مني لشعبه وجيشه وقيادته، الشيء الذي كنت وسأبقى أكرّره في جميع المناسبات الرسمية التي أحييها لأي دولة عربية، من الامارات العربية المتحدة إلى قطر وتونس إلى المغرب والاردن إلى المملكة العربية السعودية إلى الكويت ومصر واليمن والعراق والبحرين فسوريا". 
 
وختم زياد برجي البيان بالقول "سأبقى على هذا المبدأ الذي تربيت عليه في منزل عائلتي وفي بلدي لبنان، انّ كل علم عربي سيبقى شرفًا لي، اضعه على كتفَي وعلى رأسي من فوق، وهناك علم وحيد اعلم انه عزيز على قلوب البعض، الذي كان وما زال وسيبقى تحت أقدامي إلى الأبد، هو العلم الإسرائيلي. الفن والجمال والاحترام والحب يعيد بناء الجسور التي هدّمها الجهل والكراهية والمصالح.. وشروط التعليق: كن عربيًا". 

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فنّ

سوريا

زياد برجي

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