بعد زواج ماريتا الحلاني... هل حان دور شقيقتها دانا؟



بعد زواج ماريتا الحلاني... هل حان دور شقيقتها دانا؟

بعد زواج الفنانة الشابة ماريتا الحلاني، ظهرت عائلة الحلاني في فيديوهات احتفالية جديدة على منصّات التواصل الاجتماعي.

لكن روّاد الانترنت قد نجحوا برصد لقطات لدانا الحلاني، ابنة النجم عاصي الحلاني، وهي ترقص مع شاب بانسجام كبير.

وأثارت هذه اللقطات التساؤلات ما إذا كانت دانا عاصي الحلاني تستعد للارتباط رسمياً في الفترة المقبلة على غرار شقيقتها.