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بعد البلبلة الّتي أثارتها قصتهما... الشيف بوراك في فيديو جديد مع والده فهل تمت الصلحة؟
فنّ
2023-08-15 | 09:24
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بعد البلبلة الّتي أثارتها قصتهما... الشيف بوراك في فيديو جديد مع والده فهل تمت الصلحة؟
أكّد مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لحظات الصلح والوفاق بين الشيف التركي الشهير "بوراك" ووالده، وذلك بعد البلبلة الّتي أثارتها قصة بيع الأخير لمطاعم ابنه خلال الأسابيع الماضية.
وشارك رجل الأعمال اليمني حامد المقطري مقطع فيديو ظهر فيه برفقة الشيف "بوراك" ووالده وقال: "اليوم أصلحت بين بوراك وأبوه… أسأل الله لهم التوفيق والنجاح".
وفي الفيديو، تدخل إسماعيل، وهو والد الشيف بوراك، وقال لرجل الأعمال: حامد من الناس الطيبين وصديقنا منذ عشرة أو خمس عشر سنة".
أما بالنسبة للشيف بوراك، فقد بدا سعيدًا في مقطع الفيديو إلا أنه لم يعلق على الموضوع، بل اكتفى بابتسامة وإلقاء التحية على المتابعين.
ويُذكر أن الشيف بوراك ووالده نشبت مشكلة بينهما، حيث رفع بوراك قضية قانونية ضد والده في السابق بتهمه الاحتيال عليه سرًا وبيع سلسلة مطاعمه الشهيرة.
مصدر
pic.twitter.com/yU0TPMdKLs
— Aml shihata (@AmlShihata)
August 14, 2023
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