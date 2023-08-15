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مبلغ خيالي تقاضته النجمة مارغوت روبي في فيلم "باربي"... الرقم تخطى التوقعات!

فنّ
2023-08-15 | 10:22
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مبلغ خيالي تقاضته النجمة مارغوت روبي في فيلم &quot;باربي&quot;... الرقم تخطى التوقعات!
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مبلغ خيالي تقاضته النجمة مارغوت روبي في فيلم "باربي"... الرقم تخطى التوقعات!

مبلغ خيالي تقاضته النجمة مارغوت روبي في فيلم "باربي"... الرقم تخطى التوقعات!

كشفت مصادر مقربة من الممثلة مارغوت روبي، بطلة فيلم "باربي" والمنتجة له على حد سواء، عن المبلغ الذي تتقاضاه النجمة مقابل الفيلم الشهير، الذي حقق نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر حول العالم.

وأكدت المصادر، ان المبلغ الذي تقاضته بطلة الفيلم، هو عبارة عن 50 مليون دولار، كجزء من صفقة تجمع بين أجرها ونسبة من أرباح شباك التذاكر للفيلم، وفقًا لمجلة "ELLE".

وفي حديث مع مجلة "Vogue"، أوضحت روبي انها "لم تكن ترغب يومًا في تجسيد دور باربي، ولم تفكر في الموضوع حتى تطوير المشروع".

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