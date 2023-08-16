مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)

مارسيل ابن نادين الراسي كبر وأصبح شاباً بعيداً عن والدته.. هل يشبه خاله جورج الراسي؟ (صورة)

نشرت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي صورةً جديدة لابنها مارسيل الّذي كبر وأصبح شاباً بعيداً عنها، بسبب الخلافات العائليّة بعد طلاقها الثاني.

وكان لافتاً أن نادين الراسي قد شبّهت ابنها مارسيل بخاله الفنان الراحل جورج الراسي، فكتبت عبر خاصيّة القصص القصيرة "الصبي لو بار تلتينو للخال. مارسيل، ما أجملك يا ماما".