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اللقاء تخلّله بكاء وأحضان.. الشيف إسماعيل أوزدمير يؤكّد: تصالحت مع ابني الشيف بوراك!
فنّ
2023-08-16 | 04:38
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اللقاء تخلّله بكاء وأحضان.. الشيف إسماعيل أوزدمير يؤكّد: تصالحت مع ابني الشيف بوراك!
اللقاء تخلّله بكاء وأحضان.. الشيف إسماعيل أوزدمير يؤكّد: تصالحت مع ابني الشيف بوراك!
أعلن الشيف التركي إسماعيل أوزدمير انّه تصالح مع ابنه الشيف بوراك، وكشف ان اللقاء بينهما دام حوالي ساعة ووضع خلالها النقاط على الحروف بشأن خلافهما.
وصرّح إسماعيل لـ "فوشيا" أن اللقاء كان مؤثرًا، وأضاف "بكينا عندما قمنا باحتضان بعضنا، وبوراك حزين جدًا على ما آلت اليه الأمور.
وأردف والد بوراك قائلاً "قمنا بحل 50% من المشاكل العالقة بيننا، وإن شاء الله سنعقد بعد أسبوعين مؤتمرًا صحافيًا للإعلان عن المصالحة النهائية، وقصتنا صارت عالمية، والجميع ينتظر النهاية".
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