جامعة أوروبية تطلق أول دورة أدبية مستوحاة من تايلور سويفت

أطلقت جامعة في بلجيكا أول صفّ أدبي جامعي في أوروبا مستوحى من النجمة العالمية تايلور سويفت.

ووفق موقع Euro News ، فإن الدورة الاختيارية في جامعة Ghent تسلط الضوء على مواضيع وأنماط وتقنيات الكتاب الأدبيين التاريخيين المشهورين من منطلق نجمة البوب الأميركية.

ونظرًا لأن العديد من أغاني الشابة البالغة من العمر 33 عامًا مستوحاة من الأدب، ستتم دراسة المواضيع الكلاسيكية مثل "روميو وجولييت" و"جين آير" و"مغامرات أليس في بلاد العجائب" من خلال وجهة نظر المغنية وكاتبة الاغاني.

ويُذكر أن معهد كلايف ديفيس بجامعة نيويورك كان قد قدّم دورة تدريبية مستوحاة من تايلور سويفت العام الماضي، كما أضافت جامعة تكساس دورة لتحليل كلمات سويفت مع أشعار بعض العظماء مثل جون كيتس وسيلفيا بلاث.

وقدمت جامعة ستانفورد الأميركية أيضاً دورة جديدة بعنوان The Last Great American Songwriter: Storytelling with Taylor Swift Through the Eras في وقت سابق من هذا العام، إلا أن الدول الأوروبية بدأت في اللحاق بالجامعات الأميركية من خلال المبادرة المذكورة.