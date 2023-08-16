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بعد جدال متفجر... زوج بريتني سبيرز العشريني ينفصل عنها: شائعات حول خيانة؟!

بعد جدال متفجر... زوج بريتني سبيرز العشريني ينفصل عنها: شائعات حول خيانة؟!







وتوجهت المغنية، 41 عامًا، وزوجها الممثل، 29 عامًا، كل في طريقه بعد "جدال متفجر'' جعل أصغري يواجه زوجته بسبب شائعات بأنها كانت غير مخلصة، وفقًا لتقرير TMZ ، ومن غير المعروف ما إذا كانت الشائعات صحيحة.



وقيل إن أصغري يصدق شائعات أن سبيرز كانت غير مخلصة، حيث خاض الزوجان "معركة ضخمة"، وفق ما نقل موقع



وقال مصدر للصحيفة إن أصغري قد غادر منزلهما ويعيش الآن في مكان خاص به.



وأضاف المصدر: "إنها مسألة وقت فقط قبل أن يطلب سام الطلاق".

انفصلت بريتني سبيرز وسام أصغري بعد 14 شهرًا من الزواج - وسط مزاعم بأنه واجهها بشأن خيانتها له.وتوجهت المغنية، 41 عامًا، وزوجها الممثل، 29 عامًا، كل في طريقه بعد "جدال متفجر'' جعل أصغري يواجه زوجته بسبب شائعات بأنها كانت غير مخلصة، وفقًا لتقرير TMZ ، ومن غير المعروف ما إذا كانت الشائعات صحيحة.وقيل إن أصغري يصدق شائعات أن سبيرز كانت غير مخلصة، حيث خاض الزوجان "معركة ضخمة"، وفق ما نقل موقع دايلي ميل وقال مصدر للصحيفة إن أصغري قد غادر منزلهما ويعيش الآن في مكان خاص به.وأضاف المصدر: "إنها مسألة وقت فقط قبل أن يطلب سام الطلاق".