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هل تعرضت نادين نجيم لمحاولة اعتداء في فاريا ونُقلت إلى المستشفى؟ (صور)

فنّ
2023-08-16 | 16:56
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هل تعرضت نادين نجيم لمحاولة اعتداء في فاريا ونُقلت إلى المستشفى؟ (صور)
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هل تعرضت نادين نجيم لمحاولة اعتداء في فاريا ونُقلت إلى المستشفى؟ (صور)

هل تعرضت نادين نجيم لمحاولة اعتداء في فاريا ونُقلت إلى المستشفى؟ (صور)

تم التداول في الساعات الفائتة بخبر مفاده أن الممثلة نادين نسيب نجيم قد تعرضت لمحاولة اعتداء من شخص مجهول الهوية في منطقة فاريا - كسروان، وأن علامات الذعر بدت واضحة على وجهها، وزعم أنها كانت متواجدة أمام الشاليه الخاص بها، فتم نقلها إلى أحد المستشفيات بسبب نوبة الذعر التي تعرضت لها. 

والا أن نجيم عبرت عن استغرابها من الشائعة، وقامت باعادة نشرها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على إنستغرام، وعلقت بالقول: "حدا بعتلي هيدا الخبر، وكتار عم يتصلوا فيي، أنا منيحة والله ما في شيْ، ما بعرف مين ورا هيك خبر، وشو الهدف منه، بس أنا كتير منيحة، الحمدلله مع أولادي عم بتعشَّى ورواق".

ثم نشرت فيديوهات وصورا تجمعها بأولادها لتأكيد نفيها للقصة.
 
 
 

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