الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
34
o
الجنوب
31
o
البقاع
38
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيلم لبناني
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
34
o
الجنوب
31
o
البقاع
38
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مادلين طبر تطالب باقتحام منزل عادل امام للإفراج عنه... هل عائلة الزعيم تمنعه من الخروج؟!
فنّ
2023-08-17 | 04:24
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مادلين طبر تطالب باقتحام منزل عادل امام للإفراج عنه... هل عائلة الزعيم تمنعه من الخروج؟!
مادلين طبر تطالب باقتحام منزل عادل امام للإفراج عنه... هل عائلة الزعيم تمنعه من الخروج؟!
على هامش تكريمه بمهرجان المسرح القومي وتسجيل غيابه عن الحدث، أثارت الفنانة اللبنانية مادلين طبر أزمة في مصر بسبب التصريحات الّتي أدلت بها عن الزعيم.
وطالبت مادلين طبر عائلة عادل امام بالإفراج عن الأخير، ودعت إلى اقتحام منزل النجم الكوميدي للاطمئنان عليه.
وأثارت هذه التصريحات غضب عدد كبير من المصريين بخاصةٍ أن عادل امام كان قليل الظهور ولا يشارك في المهرجانات الا نادراً، وتساءل البعض الآخر: هل عائلة الزعيم تمنعه فعلاً من الخروج؟
آخر الأخبار
فنّ
مادلين طبر
عادل امام
التالي
فيديو من داخل منزل جورج وسوف... "يا نيالي بعودتك يا زين العمر"
هل تعرضت نادين نجيم لمحاولة اعتداء في فاريا ونُقلت إلى المستشفى؟ (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
05:26
عادل امام ليس مختطفاً من قبل عائلته.. بسمة وهبة تطالب بمقاضاة مادلين طبر!
فنّ
05:26
عادل امام ليس مختطفاً من قبل عائلته.. بسمة وهبة تطالب بمقاضاة مادلين طبر!
0
فنّ
2023-07-12
محاولة اغتيال عادل امام في مصر... تفاصيل صادمة تُروى للمرّة الأولى!
فنّ
2023-07-12
محاولة اغتيال عادل امام في مصر... تفاصيل صادمة تُروى للمرّة الأولى!
0
فنّ
2023-07-06
أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)
فنّ
2023-07-06
أسد يعضّ مادلين طبر بيدها مباشرةً على الهواء (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:26
عادل امام ليس مختطفاً من قبل عائلته.. بسمة وهبة تطالب بمقاضاة مادلين طبر!
فنّ
05:26
عادل امام ليس مختطفاً من قبل عائلته.. بسمة وهبة تطالب بمقاضاة مادلين طبر!
0
فنّ
05:00
"صوّرني في غرفة النوم بكاميرات دون علمي".. زوجة فنان مصري تثير بلبلة ببلاغها لدى الشرطة!
فنّ
05:00
"صوّرني في غرفة النوم بكاميرات دون علمي".. زوجة فنان مصري تثير بلبلة ببلاغها لدى الشرطة!
0
فنّ
04:57
هيلدا خليفة تحبس الأنفاس بجاذبيتها في أحدث ظهور لها.. وتصف نفسها باللبوة! (فيديو)
فنّ
04:57
هيلدا خليفة تحبس الأنفاس بجاذبيتها في أحدث ظهور لها.. وتصف نفسها باللبوة! (فيديو)
0
فنّ
04:33
فيديو من داخل منزل جورج وسوف... "يا نيالي بعودتك يا زين العمر"
فنّ
04:33
فيديو من داخل منزل جورج وسوف... "يا نيالي بعودتك يا زين العمر"
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
06:58
مصدر في مصرف لبنان للـLBCI: لن ندفع أي دولار من الإحتياطي لـPrime South أو غيرها وعلى الدولة أن تدفع من حساباتها أو مما تبقى من أموال في الـ SDR وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف
خبر عاجل
06:58
مصدر في مصرف لبنان للـLBCI: لن ندفع أي دولار من الإحتياطي لـPrime South أو غيرها وعلى الدولة أن تدفع من حساباتها أو مما تبقى من أموال في الـ SDR وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف
0
خبر عاجل
07:22
أوجيرو: عطل تقني طرأ على الشبكة المحلية أدّى إلى توقّف خدمة الانترنت في عدد من المناطق
خبر عاجل
07:22
أوجيرو: عطل تقني طرأ على الشبكة المحلية أدّى إلى توقّف خدمة الانترنت في عدد من المناطق
0
آخر الأخبار
2023-08-11
الرئيس البرازيلي يعلن برنامج استثمارات بقيمة 348 مليار دولار
آخر الأخبار
2023-08-11
الرئيس البرازيلي يعلن برنامج استثمارات بقيمة 348 مليار دولار
0
منوعات
2023-08-16
المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)
منوعات
2023-08-16
المئات من حشرات "البق" تغطي مريض مقيّد في الفراش... وفيديو يفضح مكان المستشفى وتفاصيل الحادثة! (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الـLBCI تلتقي مدرب الولايات المتحدة لكرة السلة
تقارير نشرة الاخبار
13:48
الـLBCI تلتقي مدرب الولايات المتحدة لكرة السلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أهلا بهالطلة من الضنية ومغاورها الطبيعية
تقارير نشرة الاخبار
13:45
أهلا بهالطلة من الضنية ومغاورها الطبيعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يتحفظ على عبارة "العودة الطوعية" في إجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية... فماذا في المقررات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
لبنان يتحفظ على عبارة "العودة الطوعية" في إجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية... فماذا في المقررات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
منتخب لبنان لكرة السلة: نتعلم من أخطائنا تحضيراً لبطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
13:43
منتخب لبنان لكرة السلة: نتعلم من أخطائنا تحضيراً لبطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بسحر ساحر عشرات النازحين السوريين دخلوا الى لبنان من قبرص
تقارير نشرة الاخبار
13:42
بسحر ساحر عشرات النازحين السوريين دخلوا الى لبنان من قبرص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملف التحقيقات بمقتل الحصروني... على ماذا إستند وزير الداخلية حين أعلن أن لا خلفية حزبية للجريمة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملف التحقيقات بمقتل الحصروني... على ماذا إستند وزير الداخلية حين أعلن أن لا خلفية حزبية للجريمة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
٣١ نائبا معارضا يقاطعون حوار لودريان في أيلول
تقارير نشرة الاخبار
13:38
٣١ نائبا معارضا يقاطعون حوار لودريان في أيلول
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المعارضة نحو موقف موحد من الرسالة والقوات اول المعترضين على الطريقة
تقارير نشرة الاخبار
13:36
المعارضة نحو موقف موحد من الرسالة والقوات اول المعترضين على الطريقة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
العد العكسي لاستخراج النفط والغاز بدأ
تقارير نشرة الاخبار
13:34
العد العكسي لاستخراج النفط والغاز بدأ
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:23
الخزانة الاميركية تدرج جمعية "اخضر بلا حدود" ورئيسها على لائحة العقوبات
أخبار لبنان
12:23
الخزانة الاميركية تدرج جمعية "اخضر بلا حدود" ورئيسها على لائحة العقوبات
2
خبر عاجل
06:58
مصدر في مصرف لبنان للـLBCI: لن ندفع أي دولار من الإحتياطي لـPrime South أو غيرها وعلى الدولة أن تدفع من حساباتها أو مما تبقى من أموال في الـ SDR وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف
خبر عاجل
06:58
مصدر في مصرف لبنان للـLBCI: لن ندفع أي دولار من الإحتياطي لـPrime South أو غيرها وعلى الدولة أن تدفع من حساباتها أو مما تبقى من أموال في الـ SDR وقد تبلغ رئيس الحكومة هذا الموقف
3
خبر عاجل
06:48
شركة Prime South وبعدما حصلت على وعود شفهية من الرئيس نجيب ميقاتي بأن تحصل شهريًا على ٧ ملايين دولار من مستحقاتها تعتزم معاودة تشغيل معملي دير عمار والزهراني
خبر عاجل
06:48
شركة Prime South وبعدما حصلت على وعود شفهية من الرئيس نجيب ميقاتي بأن تحصل شهريًا على ٧ ملايين دولار من مستحقاتها تعتزم معاودة تشغيل معملي دير عمار والزهراني
4
فنّ
16:56
هل تعرضت نادين نجيم لمحاولة اعتداء في فاريا ونُقلت إلى المستشفى؟ (صور)
فنّ
16:56
هل تعرضت نادين نجيم لمحاولة اعتداء في فاريا ونُقلت إلى المستشفى؟ (صور)
5
منوعات
13:19
اكتشفت أن زوجها تزوج رجلاً... وهذه القصة الكاملة!
منوعات
13:19
اكتشفت أن زوجها تزوج رجلاً... وهذه القصة الكاملة!
6
خبر عاجل
10:41
معلومات الـLBCI: عجز الموازنة بلغ ٤٥ ألف مليار ليرة أي ٢٤٪ بعدما كان ١٨٪ سابقاً
خبر عاجل
10:41
معلومات الـLBCI: عجز الموازنة بلغ ٤٥ ألف مليار ليرة أي ٢٤٪ بعدما كان ١٨٪ سابقاً
7
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عين قانا تنتفض وتتبرأ من الثنائي قبيسي ورعد!
تقارير نشرة الاخبار
13:29
عين قانا تنتفض وتتبرأ من الثنائي قبيسي ورعد!
8
منوعات
12:22
لاحظت أن ابنتها أقصر من صديقاتها بأشواط... وبعد أن حاولت علاجها صُعقت بالحقيقة المرة!
منوعات
12:22
لاحظت أن ابنتها أقصر من صديقاتها بأشواط... وبعد أن حاولت علاجها صُعقت بالحقيقة المرة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More