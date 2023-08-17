مادلين طبر تطالب باقتحام منزل عادل امام للإفراج عنه... هل عائلة الزعيم تمنعه من الخروج؟!

مادلين طبر تطالب باقتحام منزل عادل امام للإفراج عنه... هل عائلة الزعيم تمنعه من الخروج؟!

على هامش تكريمه بمهرجان المسرح القومي وتسجيل غيابه عن الحدث، أثارت الفنانة اللبنانية مادلين طبر أزمة في مصر بسبب التصريحات الّتي أدلت بها عن الزعيم.

وطالبت مادلين طبر عائلة عادل امام بالإفراج عن الأخير، ودعت إلى اقتحام منزل النجم الكوميدي للاطمئنان عليه.

وأثارت هذه التصريحات غضب عدد كبير من المصريين بخاصةٍ أن عادل امام كان قليل الظهور ولا يشارك في المهرجانات الا نادراً، وتساءل البعض الآخر: هل عائلة الزعيم تمنعه فعلاً من الخروج؟