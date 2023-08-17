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"صوّرني في غرفة النوم بكاميرات دون علمي".. زوجة فنان مصري تثير بلبلة ببلاغها لدى الشرطة!
فنّ
2023-08-17 | 05:00
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"صوّرني في غرفة النوم بكاميرات دون علمي".. زوجة فنان مصري تثير بلبلة ببلاغها لدى الشرطة!
"صوّرني في غرفة النوم بكاميرات دون علمي".. زوجة فنان مصري تثير بلبلة ببلاغها لدى الشرطة!
قدّمت السيدة المصريّة هدير محمد، زوجة الفنان سعد الصغير، بلاغاً ضد الأخير في قسم شرطة الهرم، واتهمته بتصويرها في غرفة النوم بكاميرات خفية دون علمها.
وفي التفاصيل، وصلت هدير محمد إلى قسم شرطة الهرم في مصر، والتقت رئيس المباحث لتقديم بلاغ ضد زوجها الفنان سعد الصغير.
وانهارت هدير بالبكاء في مكتب رئيس المباحث، وأخبرته "زوجي سعد الصغير مركّب ليا كاميرات في غرفة النوم، وصوّرني دون علمي، وأنا حابة أقدّم بلاغ ضد وعايزة حقي بالقانون".
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