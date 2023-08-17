عادل امام ليس مختطفاً من قبل عائلته.. بسمة وهبة تطالب بمقاضاة مادلين طبر!

عادل امام ليس مختطفاً من قبل عائلته.. بسمة وهبة تطالب بمقاضاة مادلين طبر!

بعد تصريحات الفنانة اللبنانيّة مادلين طبر عن اقتحام منزل النجم المصري عادل امام والافراج عنه، شنّت الإعلاميّة المصريّة بسمة وهبة هجوماً على مادلين وطالبت بمقاضاتها قانونياً.

ورفضت بسمة وهبة حديث مادلين طبر عن أسرة عادل إمام، مؤكّدةً ان زعيم الكوميديا المصري ليس مختطفاً أو مقيّداً من قبل عائلته حتى تتمّ المطالبة بالإفراج عنه.

واعتبرت بسمة وهبة ان حديث مادلين طبر يشكّل دعوةً غير قانونيّة لاقتحام منزل عادل إمام، وهو ما يدفعها لتقديم بلاغ إلى السلطات.