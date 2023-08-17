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إبن أنجلينا جولي وبراد بيت مع والدته في هوليوود... وهكذا كاد أن يُصاب خلفها! (صور)

فنّ
2023-08-17 | 10:44
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إبن أنجلينا جولي وبراد بيت مع والدته في هوليوود... وهكذا كاد أن يُصاب خلفها! (صور)
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إبن أنجلينا جولي وبراد بيت مع والدته في هوليوود... وهكذا كاد أن يُصاب خلفها! (صور)

إبن أنجلينا جولي وبراد بيت مع والدته في هوليوود... وهكذا كاد أن يُصاب خلفها! (صور)

يبدو أن الممثلة أنجلينا جولي تحول حياتها المهنية في هوليوود إلى علاقة عائلية، فبعد أن عمل أبناءها مادوكس وباكس كمساعدا المخرج في فيلمها الدرامي الحربي القادم Without Blood، ستكون ابنتها فيفيان أيضاً بجانبها كمساعدة متطوعة لها في مسرحية برودواي الموسيقية الجديدة The Outsiders، والتي تعمل جولي كمنتج رئيسي لها.

ووفقاً لموقع "ديلي ميل"، شوهدت جولي يوم الأربعاء وهي تقوم بجولات في حي سوهو الفني بوسط مانهاتن، مع ابنها باكس البالغ من العمر 19 عاماً، الذي كان يعمل أيضًا سراً كفنان تحت اسم Embtto. وهو الابن الأكبر الثاني بالتبني لجولي وزوجها السابق براد بيت.

وبدت جولي، البالغة من العمر 48 عامًا، أنيقة في اللون الأسود. أما باكس فاختار مظهرًا غير رسمي وارتدى بنطال أسود مع كنزة باللون البني الفاتح، وحذاء رياضي وقبعة سوداء.

وتعاون باكس سابقًا مع والدته في فيلم First They Killed My Father عام 2017، حيث قام بتصوير لقطات من وراء الكواليس لفيلم الدراما، وهي نفس الوظيفة التي كان يعمل بها في فيلم Without Blood.

وظهر باكس مع والدته محاولاً النزول خلفها من السيارة، قبل أن يُغلق أحد الحراس الباب عليه. فأسرعت أنجلينا بمعاودة فتح الباب والتأكد من أنه بخير. 

ويُعرف بأن جولي تحضّر لمشروع باسم Atelier Jolie وهو علامة تجارية للملابس، من المقرر إطلاقه في الخريف المُقبل.
 

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