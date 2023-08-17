نجمان يعرضان فرصة خيالية... ليلة مجانية في منزلهما الضخم! (صور)

فرصة خيالية بإنتظار محبي ثنائي هوليوود الشهير أشتون كوتشر وزوجته ميلا كونيس، بعد تعاونهما مع موقع Airbnb لقضاء ليلة مجانية داخل منزلهما الصيفي في ولاية كاليفورنيا الأميركية، وفق موقع ذا صن

وأدرج الممثلان منزلهما الكبير الشهيرة، الّذي يبلغ سعره 10 مليون دولار والمطلّ على شاطئ سانتا باربرا، عبر موقع Airbnb الخاص لتأجير البيوت، وبدأت الحجوزات تتوالى منذ يوم الاثنين.

ووعد الزوجان الضيوف بقضاء عطلة إستثنائية، وأعلنا عن استعدادهما للتعرف عليهم ومشاركتهما في صنع المحتوى، والتكلّف بتأمين الوجبات الطعام.

من جهة ثانية، سيقوم موقع Airbnb بالتبرع لمنظمة غير حكومية تدعى THORN، الذي أسسها كوتشر مع زوجته السابقة الممثلة ديمي مور، والتي تعنى بمكافحة الإتجار بالبشر، وتأمين الحماية للقُصَّر الذين يقعون ضحايا الاستغلال الجنسي، مستعينةً بالذكاء الإصطناعي.