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ضربته خلال نومه وخانته مع موظف بمنزلهما بعد أن صورها عارية... أسرار حول طلاق سبيرز وأصغري تنكشف!

فنّ
2023-08-18 | 03:10
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ضربته خلال نومه وخانته مع موظف بمنزلهما بعد أن صورها عارية... أسرار حول طلاق سبيرز وأصغري تنكشف!
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ضربته خلال نومه وخانته مع موظف بمنزلهما بعد أن صورها عارية... أسرار حول طلاق سبيرز وأصغري تنكشف!

ضربته خلال نومه وخانته مع موظف بمنزلهما بعد أن صورها عارية... أسرار حول طلاق سبيرز وأصغري تنكشف!


كسر زوج بريتني سبيرز المنفصل عنها، سام أصغري ، صمته بعد أنباء عن تقدمه بطلب الطلاق من زوجته.

وكتب الممثل البالغ من العمر 29 عامًا في بيان على حسابه على إنستغرام يوم الخميس: "بعد 6 سنوات من الحب والالتزام تجاه بعضنا البعض ، قررت أنا وزوجتي إنهاء رحلتنا معًا".

وتابع: "سنتمسك بالحب والاحترام الذي نتمتع به لبعضنا البعض وأتمنى لها الأفضل دائمًا" ، مضيفًا: "هذا يحدث".

وختم: "يبدو طلب الخصوصية أمرًا سخيفًا، لذا سأطلب من كل شخص بما في ذلك وسائل الإعلام أن يكون لطيفًا."

وأخبر المطلعون يوم الخميس TMZ أن أصغري كان يشتبه في أن المغنية الحائزة على جائزة جرامي قد خانته مع موظف في منزل بجنوب كاليفورنيا تشاركاه معا ، وأن مقطع الفيديو الذي تم تصويره في هذا المنزل يورط سبيرز في كونها غير مخلصة، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.

وكان أصغري يشك في أن المطربة طلبت أيضًا من الموظف أن يصورها وهي عارية.

هذا ووصف أحد المصادر سلوك سبيرز المزعوم بأنه يمثل خطورة على "سلامتها الشخصية" ؛ وأن خيانتها هي التي أقنعت أصغري بالمضي قدمًا في دعوى الطلاق.

ويأتي التحديث الأخير وسط تقارير عن دخول سبيرز ، 41 عامًا ، بعراك جسدي مع أصغري مرات عدة وأنها أصابته بكدمات على عينه أثناء نومه.

وبحسب ما ورد، فقد أخبر أصغري أصدقاءه أن أميرة البوب هاجمته خلال سنواتهم السبع معًا، حسبما أفادت مصادر TMZ ، مضيفة أن هناك العديد من المعارك حيث كان على الأمن التدخل بين الزوجين.

وبحسب ما ورد، أُصيب العارض بالذهول بعد أن بدأت زوجته آنذاك في لكمه وهو نائم في سريرهما. والتقطت صورا له مع كدمات على ذراعيه ووجهه في وقت سابق من هذا العام ، حيث قالت مصادر إن التواريخ تتزامن مع الهجوم المزعوم.

كما تزعم المصادر أن أصغري كان خائفاً من انبهار سبيرز وعشقها للسكاكين، والتي كانت منتشرة في جميع أرجاء منزل المغنية.

وأخبر أحدهم TMZ أن بريتني كانت "مصابة بوسواس أن شخصا ما كان سيهاجمها، وكانت بحاجة إلى السكاكين كحماية."

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