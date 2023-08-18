‏وليد توفيق يحيي حفلاً بعد يوم واحد من وفاة ابن شقيقه.. انتقادات لاذعة وردّ واضح من النجم العربي

‏وليد توفيق يحيي حفلاً بعد يوم واحد من وفاة ابن شقيقه.. انتقادات لاذعة وردّ واضح من النجم العربي

تعرّض النجم العربي وليد توفيق لانتقاداتٍ لاذعة بسبب غنائه في افتتاح فعاليات مهرجان الفحيص في الأردن بعد مرور يوم واحد على وفاة ابن شقيقه.

وفي أوّل ردّ له على هذه الانتقادات، صرّح الفنان اللبناني وليد توفيق لمجلة "زهرة الخليج" قائلاً "على الفنان أن يكون وفياً في التزاماته، مهما كانت الظروف، لأن قراره لا يؤثر فيه وحده، بل يؤثر في جهات كثيرة، قد تتضرر من موقفه".

وأوضح توفيق "كنت قد اطمأننت على ابن شقيقي الراحل محمد قبل سفري إلى الأردن.. وبعد وصولي بساعات، تفاجأت بوفاته رحمه الله، وقراري بالغناء نابع من احترامي لالتزاماتي الفنية، فالأمر لا يتعلق بي وحدي، وقرار إلغاء الحفل كان سيكبد أطرافاً أخرى، لها علاقة بالحفل، أضراراً كبيرة لا يمكن إصلاحها". ‏‎