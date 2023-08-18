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وصول رامي عياش الى البترون على وقع المفرقعات الناريّة.. مفاجأة مليئة بالحب!

فنّ
2023-08-18 | 05:46
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وصول رامي عياش الى البترون على وقع المفرقعات الناريّة.. مفاجأة مليئة بالحب!
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وصول رامي عياش الى البترون على وقع المفرقعات الناريّة.. مفاجأة مليئة بالحب!

وصول رامي عياش الى البترون على وقع المفرقعات الناريّة.. مفاجأة مليئة بالحب!

أعدّت مصمّمة الأزياء اللبنانيّة داليدا عيّاش مفاجأةً لزوجها البوب ستار رامي عيّاش بمناسبة عيد ميلاده في البترون.  ‏‎
 
وفي التفاصيل، وصل الفنان رامي عياش الى البترون على وقع المفرقعات الناريّة وأغنيته "لمّة الحبايب" بحضور أصدقائه المُقرّبين، في مفاجأة مليئة بالحب. 
 
‏‎وبعد تقطيع قالب الحلوى، احتفل رامي عياش مع الموجودين بأغنيته الأخيرة "لمّة الحبايب" التي طرحها قبل أيام، كيف لا وزوجته داليدا قد ظهرت معه في الفيديو كليب للمرة الأولى منذ زواجهما.

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