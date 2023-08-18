الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
The Researcher
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
29
o
الجنوب
27
o
البقاع
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أثناء السباحة في النهر... نجمة أميركية تتعرض لهجوم عنيف من ثعالب البحر!
فنّ
2023-08-18 | 16:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
1
min
أثناء السباحة في النهر... نجمة أميركية تتعرض لهجوم عنيف من ثعالب البحر!
أعلنت نجمة مسلسل "Succession" الاميركي كريستال فين أنها تعرضت لهجوم من قبل ثعالب الماء أثناء السباحة في نهر فيذر بشمال كاليفورنيا في تموز، وكانت العضات خطيرة للغاية لدرجة أنها نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأخبرت فين صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل يوم الأربعاء أنها "شعرت بشيء على ظهري وعلى ساقي. بدأت أنظر حولي فظهرت ثعالب الماء أمامي مباشرة. ثم غطست وبدأت تقترب نحوي مرة أخرى".
وعلى الرغم من أن فين غير متأكدة من سبب تعرضها للاعتداء، إلا أنها تعتقد أنه ربما كانت أم تحمي نسلها، حيث رصدت ثلاثة منهم بعد لحظات من تعرضها للعض.
وبينما كانت تحاول الهرب إلى الشاطئ، تراجعت ثعالب الماء وبدأت في عض الممثلة الأميركية مرة أخرى، إلا أنها حاربتها بقدميها قبل أن تلجأ إلى صخرة لحماية نفسها.
ويُذكر أن كريستال فين لعبت دور لورين باوسون في الموسم الرابع من مسلسل Succession.
وعادة ما تكون لدغات ثعالب الماء نادرة، حيث تم الإعلان عن 59 هجومًا فقط في جميع أنحاء العالم منذ عام 1875، وفقًا لصحيفة ديلي مونتانان.
مصدر
آخر الأخبار
فنّ
ممثلة
كريستال فين
أميركا
ثعالب البحر
هجوم
سباحة
نهر
عض.
التالي
وليد توفيق يحيي حفلاً بعد يوم واحد من وفاة ابن شقيقه.. انتقادات لاذعة وردّ واضح من النجم العربي
ضربته خلال نومه وخانته مع موظف بمنزلهما بعد أن صورها عارية... أسرار حول طلاق سبيرز وأصغري تنكشف!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-07-10
بدءا من هذا التاريخ... السباحة في نهر السين في قلب باريس ستصبح متاحة!
منوعات
2023-07-10
بدءا من هذا التاريخ... السباحة في نهر السين في قلب باريس ستصبح متاحة!
0
أمن وقضاء
2023-08-17
طعنه حتى الموت على جسر المشاة في محلّة نهر الموت... وشعبة المعلومات تكشف الجاني وتوقفه مع عدد من المتورطين
أمن وقضاء
2023-08-17
طعنه حتى الموت على جسر المشاة في محلّة نهر الموت... وشعبة المعلومات تكشف الجاني وتوقفه مع عدد من المتورطين
0
منوعات
2023-08-17
الترحيب بالسباحين من جميع الهويات الجنسية والجندرية... الاتحاد الدولي للسباحة يستحدث "فئة مفتوحة" للمتحولين جنسياً!
منوعات
2023-08-17
الترحيب بالسباحين من جميع الهويات الجنسية والجندرية... الاتحاد الدولي للسباحة يستحدث "فئة مفتوحة" للمتحولين جنسياً!
0
أخبار دولية
2023-08-16
مقتل 17 جنديًا في النيجر في هجوم قرب مالي
أخبار دولية
2023-08-16
مقتل 17 جنديًا في النيجر في هجوم قرب مالي
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
06:36
فجر السعيد تسخر من انقطاع الكهرباء في مطار بيروت: "ماحد قالكم تضايقوني"
فنّ
06:36
فجر السعيد تسخر من انقطاع الكهرباء في مطار بيروت: "ماحد قالكم تضايقوني"
0
فنّ
06:34
نوال الزغبي: "ما فيني خبّركن شو تعبنا"… هذا ما حصل مع النجمة الذهبيّة في الساعات الفائتة
فنّ
06:34
نوال الزغبي: "ما فيني خبّركن شو تعبنا"… هذا ما حصل مع النجمة الذهبيّة في الساعات الفائتة
0
فنّ
06:01
معجبتان تسرقان القبلات من وائل كفوري في "كان" الفرنسيّة.. وتصرّف رجل الأمن يثير بلبلةً (فيديو)
فنّ
06:01
معجبتان تسرقان القبلات من وائل كفوري في "كان" الفرنسيّة.. وتصرّف رجل الأمن يثير بلبلةً (فيديو)
0
فنّ
05:46
وصول رامي عياش الى البترون على وقع المفرقعات الناريّة.. مفاجأة مليئة بالحب!
فنّ
05:46
وصول رامي عياش الى البترون على وقع المفرقعات الناريّة.. مفاجأة مليئة بالحب!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
2023-08-17
بعد أكثر من شهر على زرعها... كلية خنزير تواصل العمل في جسد إنسان!
صحة وتغذية
2023-08-17
بعد أكثر من شهر على زرعها... كلية خنزير تواصل العمل في جسد إنسان!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تجاذب وشد حبال داخلي وخارجي قبيل التمديد لليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تجاذب وشد حبال داخلي وخارجي قبيل التمديد لليونيفيل
0
منوعات
05:01
عثروا عليها مدفونة جزئياً في رمال أحد الشواطئ في هذا البلد...مراهق قتل حبيبته البالغة 17 عاماً وهذه التفاصيل!
منوعات
05:01
عثروا عليها مدفونة جزئياً في رمال أحد الشواطئ في هذا البلد...مراهق قتل حبيبته البالغة 17 عاماً وهذه التفاصيل!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لقاء وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... كيف كان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لقاء وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... كيف كان؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
لبنان يواصل مبارياته ضمن الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
14:18
لبنان يواصل مبارياته ضمن الأسبوع الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
0
تقارير نشرة الاخبار
14:14
إزدياد وتيرة ظهور موجات الحر والجفاف والفيضانات... التغير المناخي يهدد كوكبنا!
تقارير نشرة الاخبار
14:14
إزدياد وتيرة ظهور موجات الحر والجفاف والفيضانات... التغير المناخي يهدد كوكبنا!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف لفرق الإستجابة للحرائق في المناطق أن تلعب دورًا في المجتمع المحلي؟
تقارير نشرة الاخبار
14:10
كيف لفرق الإستجابة للحرائق في المناطق أن تلعب دورًا في المجتمع المحلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سهرة مع سلطان الطرب جورج وسوف... فكيف هي الصورة من مهرجانات إهمج؟
تقارير نشرة الاخبار
14:07
سهرة مع سلطان الطرب جورج وسوف... فكيف هي الصورة من مهرجانات إهمج؟
0
السياحة في لبنان
14:03
أهلا بهالطلة من المنية الضنية وعيون السمك
السياحة في لبنان
14:03
أهلا بهالطلة من المنية الضنية وعيون السمك
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لقاء وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... كيف كان؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
لقاء وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان... كيف كان؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تجاذب وشد حبال داخلي وخارجي قبيل التمديد لليونيفيل
تقارير نشرة الاخبار
13:31
تجاذب وشد حبال داخلي وخارجي قبيل التمديد لليونيفيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في شركة كهرباء لبنان... إليكم تفاصيل خارطة الجباية
تقارير نشرة الاخبار
13:28
في شركة كهرباء لبنان... إليكم تفاصيل خارطة الجباية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التحقيقات تتواصل في ملف الكحالة…
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التحقيقات تتواصل في ملف الكحالة…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
12:09
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن سبب وفاة الياس الحصروني
خبر عاجل
12:09
هذا ما كشفته معلومات للـLBCI عن سبب وفاة الياس الحصروني
2
خبر عاجل
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات..
3
خبر عاجل
05:41
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات
خبر عاجل
05:41
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات
4
خبر عاجل
04:41
مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي
خبر عاجل
04:41
مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي
5
فنّ
03:10
ضربته خلال نومه وخانته مع موظف بمنزلهما بعد أن صورها عارية... أسرار حول طلاق سبيرز وأصغري تنكشف!
فنّ
03:10
ضربته خلال نومه وخانته مع موظف بمنزلهما بعد أن صورها عارية... أسرار حول طلاق سبيرز وأصغري تنكشف!
6
فنّ
05:35
وليد توفيق يحيي حفلاً بعد يوم واحد من وفاة ابن شقيقه.. انتقادات لاذعة وردّ واضح من النجم العربي
فنّ
05:35
وليد توفيق يحيي حفلاً بعد يوم واحد من وفاة ابن شقيقه.. انتقادات لاذعة وردّ واضح من النجم العربي
7
منوعات
06:15
جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!
منوعات
06:15
جريمة مروّعة أدت الى توقيف ابن الـ18 عاما... مراهقة تتعرّض للاغتصاب في ملعبٍ رياضي!
8
أمن وقضاء
05:02
سقوط قتلى وجرحى بحادث سير على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس (صور)
أمن وقضاء
05:02
سقوط قتلى وجرحى بحادث سير على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More