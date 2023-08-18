أثناء السباحة في النهر... نجمة أميركية تتعرض لهجوم عنيف من ثعالب البحر!

أعلنت نجمة مسلسل "Succession" الاميركي كريستال فين أنها تعرضت لهجوم من قبل ثعالب الماء أثناء السباحة في نهر فيذر بشمال كاليفورنيا في تموز، وكانت العضات خطيرة للغاية لدرجة أنها نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأخبرت فين صحيفة سان فرانسيسكو كرونيكل يوم الأربعاء أنها "شعرت بشيء على ظهري وعلى ساقي. بدأت أنظر حولي فظهرت ثعالب الماء أمامي مباشرة. ثم غطست وبدأت تقترب نحوي مرة أخرى".

وعلى الرغم من أن فين غير متأكدة من سبب تعرضها للاعتداء، إلا أنها تعتقد أنه ربما كانت أم تحمي نسلها، حيث رصدت ثلاثة منهم بعد لحظات من تعرضها للعض.

وبينما كانت تحاول الهرب إلى الشاطئ، تراجعت ثعالب الماء وبدأت في عض الممثلة الأميركية مرة أخرى، إلا أنها حاربتها بقدميها قبل أن تلجأ إلى صخرة لحماية نفسها.

ويُذكر أن كريستال فين لعبت دور لورين باوسون في الموسم الرابع من مسلسل Succession.

وعادة ما تكون لدغات ثعالب الماء نادرة، حيث تم الإعلان عن 59 هجومًا فقط في جميع أنحاء العالم منذ عام 1875، وفقًا لصحيفة ديلي مونتانان.