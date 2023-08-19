إد شيران يصدم جمهوره... شوهد يعمل في أحد المتاجر الشهيرة! (فيديو)

فاجأ النجم العالمي إد شيران معجبيه بعدما شوهد يعمل في متجر ليغو أو LEGO يوم السبت.

وارتدى صانع الأغاني الموسيقية مئزرًا باللون الأصفر وقميصًا باللون الأزرق يحمل علامة LEGO عندما أعلن عبر حسابه على إنستغرام أنه سيصبح "مختصاً في الطوب" لمدة يوم واحد في المركز التجاري "مول أميركا".

وصُدم المئات من المعجبين رؤيتهم المغني البريطاني خلف المنضدة يوقع بسعادة على صناديق LEGO ويوزع الهدايا ويلتقط الصور مع محبيه.

وأنهى إد شيران "مناوبته" من خلال تأديته أغنيته الناجحة LEGO Hous، الّتي عزفها أمام مئات المعجبين الذين اصطفوا في الخارج لرؤية نجمهم المفضل.