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قبل ساعات من حفل عمرو دياب في بيروت.. أزمة عائلة جان صليبا تتجدّد بسبب نسف كل المبادرات!
فنّ
2023-08-19 | 04:57
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قبل ساعات من حفل عمرو دياب في بيروت.. أزمة عائلة جان صليبا تتجدّد بسبب نسف كل المبادرات!
قبل ساعات من حفل عمرو دياب في بيروت.. أزمة عائلة جان صليبا تتجدّد بسبب نسف كل المبادرات!
قبل ساعات من حفل النجم المصري عمرو دياب في لبنان، تجددت الأزمة بين عائلة الراحل جان صليبا والهضبة.
وكشف المحامي أشرف الموسوي، وكيل عائلة جان صليبا، في بيان: "بعد الاتفاق المبرم مع رجل الاعمال السيد نجيب ابو حمزة وعرضه مبلغ مالي متواضع عبارة عن ٥٠ الف دولار امريكي من محفظته الخاصة كتعويض عن العطل والضرر لعائلة المرحوم مقابل التنازل عن الشكوى الجزائية المقامة بحق الفنان عمرو دياب ومدير اعماله تامر أحمد بجرم الإحتيال بالتقاضي وغش بالمهاجرة....تم الاتفاق على لقاء يعقد مع السيد ابو حمزة بحضور جميع الأفرقاء وبموعد محدد وبناء لطلب ربيع مقبل منظم الحفل لإنهاء الخلاف وإجراء التسوية النهائية المجحفة، تفاجأنا بإلغاء اللقاء ونسف المبادرة برمتها من قبل الاخير وشراء الوقت مخادعة مع إقتراب موعد الحفل المقام الذي لا علاقة لنا به اطلاقا بأي شكل من الاشكال".
وتابع البيان "وإنا عائلة المرحوم تناشد الغيارى واصحاب النفوس الطيبة تفهم موقفها ووضعها المالي المتردي وكأنه رضي المقتول ولم يرضى القاتل. وأن الهضبة مطالب بموقف شجاع وجريء للإفصاح عن كيفية وصول الحقوق المالية لأصحابها ليبنى على الشيء مقتضاه وحتى لا تنطبق عليه الآية الكريمة " أما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر"...وعليه فإن أيتام المرحوم جان صليبا يطالبون الرأي العام تفهم موقفهم والتحلي بالشجاعة حتى لا يظلموا مرتين والله من وراء القصد محيط".
يذكر أن عائلة جان صليبا كانت قد طالبت الفنان عمرو دياب بمستحقات ماليّة للراحل في ذمة النجم المصري.
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