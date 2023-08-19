منظّم الحفل ربيع مقبل يردّ على ورثة جان صليبا بعد تطوّر الخلافات مع عمرو دياب!

منظّم الحفل ربيع مقبل يردّ على ورثة جان صليبا بعد تطوّر الخلافات مع عمرو دياب!

ردّ المنتج ربيع مقبل، منظّم حفل النجم المصري عمرو دياب في لبنان، على تصريحات ورثة الراحل جان صليبا بعد تطوّر الخلافات بينهم وبين الهضبة.

وأصدر ربيع مقبل بياناً جاء فيه: "نوضح أنه لم يُبرم اتفاق نهائي بهذا الشأن، وبمطلق الأحوال إن أي اتفاق لن يتم تحت ضغط وتهويل الشكاوى الجزائية الافترائية الفاقدة لأي قانونية، لا سيما في ظل وجود إسقاط نهائي موقّع من المرحوم جان صليبا أمام كاتب العدل بهذا الشأن".

يذكر أن عائلة جان صليبا كانت قد طالبت الفنان عمرو دياب بمستحقات ماليّة للراحل في ذمة النجم المصري.