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هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
فنّ
2023-08-19 | 05:41
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هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
أطلق الفنان المصري هاني شاكر أغنيته الصيفيّة الجديدة بعنوان "مروّق"، وهي من كلمات وألحان مصطفى شكري وتوزيع أحمد أمين.
واستخدم الفنان هاني شاكر تقنية الذكاء الاصطناعي للمرّة الأولى في فيديو كليب له، لتسليط الضوء على حكايات المصيف والبحر.
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