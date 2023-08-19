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بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)
فنّ
2023-08-19 | 12:18
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بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)
بعد اتهام بريتني سبيرز بالخيانة...هكذا ظهرت إثر الصدمة! (فيديو)
كسرت بريتني سبيرز صمتها حول انفصالها عن سام أصغري للمرة الأولى. وأعلنت عن نهاية زواجهما الذي دام 14 شهرًا، وكشفت النجمة البالغة من العمر 41 عامًا لأكثر من 42.1 متابعًا على انستغرام أنها "مصدومة قليلاً".
فعلّقت: "لم أستطع تحمل الألم بعد حتى الآن!". وقامت بنشر مقطع فيديو لها وهي ترقص في منزلها.
ووفقاً لموقع
"ديلي ميل"
، سبيرز الأم لطفلين، اعترفت بأنها تحب أن تُظهر عواطفها ودموعها على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها تشعر دائماً بالحاجة الى اخفاء نقاط ضعفها.
وفي لقطات الفيديو الذي نشرته على حسابها، ظهرت الفنانة في حالة معنوية عالية، وهي تبتسم وتتمايل مرتديةً البيكيني الأخضر المنخفض عن خصرها.
وعلى مر السنين، تحدثت النجمة عن أن مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بها وهي ترقص كانت دائماً مصدرًا للشفاء بالنسبة لها.
وبحسب ما ورد، أخبر أصغري أصدقاءه أن أميرة البوب هاجمته عدة مرات خلال زواجهما، وكان هناك العديد من المعارك حيث كان على الأمن التدخل بين الزوجين.
وكشفت المطلعة على عائلة سبيرز، أن بريتني التي وظفت محامية الطلاق الشرسة الشهيرة في هوليوود لورا واسر، واثقة من أن فريقها سيكون قادرًا على إنهاء أي مطالبة قد يقدمها سام بشأن ثروتها.
أما بالنسبة لحالة بريتني الحالية، فقد كشفت المطلعة أنها تحظى برعاية فريق من الأصدقاء وأفراد الأسرة والموظفين...
ونفى سام مزاعم أنه يخطط للطعن في اتفاق ما قبل الزواج مع بريتني بقيمة 10 ملايين دولار.
ويُذكر بأن سام كان يشك في أن بريتني قد خانته مع احد الموظفين، وطلبت منه أن يصورها وهي عارية.
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