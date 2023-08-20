بعد حفلة عمرو دياب... مشهد صادم للنفايات والزجاجات البلاستيكية تغزو الطريق العام المؤدي إلى واجهة بيروت البحرية! (فيديو)

هذا الصباح الطريق العام المؤدي لمكان حفلة #عمرو_دياب على واجهة بيروت البحرية والنفايات المرمية عشوائيا بعدها. اما في الداخل فحدث ولا حرج.
كنا قد لفتنا نظر بلدية بيروت حول الزام الشركة المنظمة رفع النفايات وتنظيف المكان على نفقتها. وعليه ينبغي على محافظ بيروت تسطير محاضر نظافة… pic.twitter.com/qNjBrny3kp
— Nasser Yassin (@nasseryassin) August 20, 2023
هذا الصباح الطريق العام المؤدي لمكان حفلة #عمرو_دياب على واجهة بيروت البحرية والنفايات المرمية عشوائيا بعدها. اما في الداخل فحدث ولا حرج.
كنا قد لفتنا نظر بلدية بيروت حول الزام الشركة المنظمة رفع النفايات وتنظيف المكان على نفقتها. وعليه ينبغي على محافظ بيروت تسطير محاضر نظافة… pic.twitter.com/qNjBrny3kp