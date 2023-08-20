بعد حفلة عمرو دياب... مشهد صادم للنفايات والزجاجات البلاستيكية تغزو الطريق العام المؤدي إلى واجهة بيروت البحرية! (فيديو)

بعد حفلة عمرو دياب... مشهد صادم للنفايات والزجاجات البلاستيكية تغزو الطريق العام المؤدي إلى واجهة بيروت البحرية! (فيديو)

ضج الوسط اللبناني في اليومين الفائتين بحفل الفنان المصري عمرو دياب، الذي أقيم ليل أمس السبت في واجهة بيروت البحرية.

ولقي الحفل آراء متناقضة جدا بين محبي الفنان المصري، والمعارضين له بعد التعهد الذي طلب من الصحفيين الذين سيحضرون الحفل توقيعه.

وفي سياق منفصل، نشر وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين، صباح اليوم، فيديو عبر منصة "إكس" للنفايات التي اجتاحت الطريق العام المؤدي الى مكان احياء الحفل.

وكتب: "هذا الصباح الطريق العام المؤدي لمكان حفلة عمرو دياب على واجهة بيروت البحرية والنفايات المرمية عشوائيا بعدها، اما في الداخل فحدث ولا حرج".