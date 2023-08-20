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بعد البلبلة حول التعهد الذي فُرض على الإعلاميين لحضور حفل عمرو دياب... هذا ما أوضحته الشركة المنظمة للحفل!

بعد البلبلة حول التعهد الذي فُرض على الإعلاميين لحضور حفل عمرو دياب... الشركة المنظمة للحفل تخرج عن صمتها وهذا ما أوضحته!



أصدرت الشركة المنظمة لحفل الفنان المصري عمرو دياب بيانا لتوضيح بعض الأمور المتعلقة بشروط دخول الصحافة والإعلام إلى الحفل الذي أحياه في واجهة بيروت البحرية ليل السبت.



وقالت الشركة في بيانها:



"نحن على يقين بأن الفنان الكبير عمرو دياب يعتز ببيروت تاريخا حاضرا ومستقبلا ونشكر له حفله الذي أنعش ليلها.



بعد التواصل مع الجهة المنظمة، تبين بأن التعهد المذكور كان موجها إلى الصحافيين الراغبين بالتغطية في كواليس المسرح فقط.



وتؤكد الشركة أن تلك الشروط تتعلق بأمور تنظيمية بحتة لا تخص الفنان الكبير ولم يفرضها أو يطالب بوضعها.



وتؤكد الشركة تقدير واحترام الفنان عمرو دياب للصحافة والإعلام وهو العهد الذي سار عليه طوال تاريخه الفني المشرف باعتبارهم شريكا وداعما له في هذا المشوار الفني."