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"بلو بيتل" ينتزع صدارة شباك التذاكر الأميركية من "باربي"

فنّ
2023-08-21 | 03:09
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&quot;بلو بيتل&quot; ينتزع صدارة شباك التذاكر الأميركية من &quot;باربي&quot;
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"بلو بيتل" ينتزع صدارة شباك التذاكر الأميركية من "باربي"

"بلو بيتل" ينتزع صدارة شباك التذاكر الأميركية من "باربي"

بعد محافظته على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية لأربعة أسابيع، تراجع فيلم "باربي" إلى المركز الثاني ليحل مكانه فيلم "بلو بيتل" للأبطال الخارقين، بحسب تقديرات نشرتها الأحد شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة.

وحقق فيلم "بلو بيتل" للمخرج البورتوريكي أنخيل مانويل سوتو والذي يدور حول تلميذ تستولي على جسده خنفساء تمنحه قوى خارقة، 25,4 مليون دولار في الصالات الأميركية والكندية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدى الدور الرئيسي في الفيلم الممثل الأميركي شولو ماريدوينيا البالغ 22 عاما.

وتراجع إلى المركز الثاني فيلم "باربي" الذي يروي مغامرات الدمية الشهيرة باربي المصنوعة من شركة "ماتيل"، في العالم الحقيقي مع صديقها كن، وقد حقق إيرادات بلغت 21,5 مليون دولار.

ودخل هذا الفيلم الذي أخرجته غريتا غيرويغ وأدت بطولته مارغو روبي وراين غوسلينغ، الأسبوع الماضي تاريخ السينما بعدما أصبح أول عمل بتوقيع مخرجة تتجاوز إيراداته العالمية عتبة المليار دولار.

وحل في المركز الثالث فيلم "أوبنهايمر" الذي أخرجه كريستوفر نولان وأدى بطولته كيليان مورفي محققا 10,6 ملايين دولار.

ويتناول الفيلم الذي تبلغ مدته ثلاث ساعات المحطات الرئيسية في حياة الفيزيائي روبرت أوبنهايمر (1904-1967) الذي اخترع القنبلة الذرية.

وتلاه في المرتبة الرابعة فيلم "تينإيج ميوتنت نينجا تورتلز: ميوتنت مايهام" مع إيرادات بلغت 8,4 ملايين دولار.

أما المركز الخامس فكان لفيلم "باكستريت دوغز" الذي يدور حول انتقام كلاب من مالكها السابق الذي تخلى عنها، مع 8,3 ملايين دولار.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في ترتيب الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر في أميركا الشمالية:

6- "ميغ 2: ذي ترنش" (6,7 ملايين دولار)

7- "توك تو مي" (3,2 ملايين دولار).

8- "هانتد مانشن" (3 ملايين دولار).

9- "ميشن إمباسبل - ديد ريكونينغ بارت وان" (2,7 مليون دولار).

10- "ذي لاست فوياج أوف ذي ديميتر" (2,5 مليون)
 

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