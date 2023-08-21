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فنزويلا تحتفل بمئوية رائدي "الفن الحركي" كروز دييز وسوتو

فنّ
2023-08-21 | 03:50
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فنزويلا تحتفل بمئوية رائدي &quot;الفن الحركي&quot; كروز دييز وسوتو
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فنزويلا تحتفل بمئوية رائدي "الفن الحركي" كروز دييز وسوتو

فنزويلا تحتفل بمئوية رائدي "الفن الحركي" كروز دييز وسوتو

تحتفل فنزويلا سنة 2023 بالذكرى المئوية لميلاد كارلوس كروز دييز وخيسوس رافاييل سوتو، رائدَي ما يُعرف بـ"الفن الحركي" الذي أحدث نقلة نوعية في الفن الحديث.

كان كروز دييز وخيسوس سوتو المولودان في فنزويلا عام 1923 رائدي تيار ينتمي إلى مدرسة الفن الحركي، وعُرضت أعمالهما في مختلف أنحاء العالم، سواء في الشوارع أو في المتاحف، وأصبحا تالياً من الشخصيات البارزة في مجال الـ"أوب آرت" نسبة إلى "أوبتيكل آرت" أو الفن البصري، وعلى وزن "بوب آرت".

ولدى كروز دييز، بحسب تصريح أدلى به تلميذه وصديقه رافيلو لوكالة فرانس برس سابقاً، "اختراع هو عبارة عن تحول اللون". وشرح رافيلو أن "هذا التحوّل يحدث مع حركة المشاهد، إذ أن ثمة نطاقات ألوان لا يمكن إدراكها إذا بقي المرء ثابتاً أمام العمل. عندما تبدأ الحركة، يحدث التحول".

وافتُتح الخميس في فالنسيا وسط شمال فنزويلا معرض لأعمال كروز دييز في أحد شوارع المدينة.

وقال منسّق مبادرة "ماس فالنسيا" إدواردو مونزون إن "اقتراب مئوية كروز دييز خير ذريعة لتقريب المواطنين من أعماله، وللتعرف إليها بتعمق أكبر، ولإقامة صلة بينها وبين الفضاء العام، ولتشجيع الحفاظ على كل هذا الإرث"، واصفاً هذا الفنان بأنه "مرجع عالمي".

حاضر دائم
 
وُلِد كروز دييز في 17 آب 1923 في حي لا باستورا في كاراكاس ونشأ فيه، وعشق الألوان منذ أن كان طفلاً. ولفتته تحولاتها الناتجة عن ارتداد الضوء على زجاج قناني الصودا في المصنع الحرفي الذي كان يديره والده. وطوّر هذا الشغف وبنى عليه حتى وفاته في باريس في 27 تموز 2019.

وكان كروز يعتبر في أحاديثه أن اللون "حالة سريعة الزوال، وهو واقع مستقل في تحوّر متواصل"، وهو كالأحداث يحصل "في الفضاء وفي الوقت الحقيقي، من دون ماضٍ ولا مستقبل، في حاضر دائم".

ومع أنه عاش في باريس ككثر من الفنانين الفنزويليين، من الحركيين أم غير الحركيين (كسوتو وأليخاندرو أوتيرو وأوسوالدو فيغاس وماريو أبرو ...) وعُرضت أعماله في معرض "تايت غاليري" اللندني كما في مركز جورج بومبيدو الباريسي أو متحف الفن الحديث في نيويورك، ارتبط نتاجه ببلده، وباتت إبداعات عدة له بمنزلة أيقونات تعبّر عن الهوية الفنزويلية.

وفي الموازاة، افتتح متحف كاراكاس للفنون الجميلة في نهاية حزيران معرضاً كبيراً بعنوان "خيسوس سوتو، الكون في حال اهتزاز"، يستعيد جزءاً من مسيرته الفنية، ويضم مجموعة من أعماله.

وسوتو الذي ولد عام 1923 في سيوداد بوليفار (وسط شرق) حيث يوجد متحف مخصص له، وتوفي عام 2005 في باريس (مثل كروز دييز)، يستكشف الأبعاد الثلاثية في أعماله التي يمكن لزوار المعرض أن يعبروا من خلال بعضها.

ونُقل عنه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي قوله عن هذه الأعمال التي يمكن العبور من خلالها "في الماضي، كان المتفرج بمثابة شاهد خارجي على الواقع. أما اليوم، فنعرف جيداً أن الإنسان ليس من جهة في حين أن العالم من جهة أخرى".
 

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