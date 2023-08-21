فنزويلا تحتفل بمئوية رائدي "الفن الحركي" كروز دييز وسوتو

فنزويلا تحتفل بمئوية رائدي "الفن الحركي" كروز دييز وسوتو

تحتفل فنزويلا سنة 2023 بالذكرى المئوية لميلاد كارلوس كروز دييز وخيسوس رافاييل سوتو، رائدَي ما يُعرف بـ"الفن الحركي" الذي أحدث نقلة نوعية في الفن الحديث.



كان كروز دييز وخيسوس سوتو المولودان في فنزويلا عام 1923 رائدي تيار ينتمي إلى مدرسة الفن الحركي، وعُرضت أعمالهما في مختلف أنحاء العالم، سواء في الشوارع أو في المتاحف، وأصبحا تالياً من الشخصيات البارزة في مجال الـ"أوب آرت" نسبة إلى "أوبتيكل آرت" أو الفن البصري، وعلى وزن "بوب آرت".



ولدى كروز دييز، بحسب تصريح أدلى به تلميذه وصديقه رافيلو لوكالة فرانس برس سابقاً، "اختراع هو عبارة عن تحول اللون". وشرح رافيلو أن "هذا التحوّل يحدث مع حركة المشاهد، إذ أن ثمة نطاقات ألوان لا يمكن إدراكها إذا بقي المرء ثابتاً أمام العمل. عندما تبدأ الحركة، يحدث التحول".



وافتُتح الخميس في فالنسيا وسط شمال فنزويلا معرض لأعمال كروز دييز في أحد شوارع المدينة.



وقال منسّق مبادرة "ماس فالنسيا" إدواردو مونزون إن "اقتراب مئوية كروز دييز خير ذريعة لتقريب المواطنين من أعماله، وللتعرف إليها بتعمق أكبر، ولإقامة صلة بينها وبين الفضاء العام، ولتشجيع الحفاظ على كل هذا الإرث"، واصفاً هذا الفنان بأنه "مرجع عالمي".



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