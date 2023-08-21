حذف أغنية اليسا الجديدة عن يوتيوب.. هل انتهكت حقوق الطبع والنشر؟

عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ ١٢ آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو…
— Elissa (@elissakh) August 20, 2023
عقدي مع وتري اصلآ انتهى بتاريخ ١٢ آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استنادا لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعو الأغنية عا كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو…