حذف أغنية اليسا الجديدة عن يوتيوب.. هل انتهكت حقوق الطبع والنشر؟

حذف أغنية اليسا الجديدة عن يوتيوب.. هل انتهكت حقوق الطبع والنشر؟

بعد مرور 5 ساعات على طرحها لأغنيتها الجديدة بعنوان "العقد"، تفاجأت النجمة اللبنانيّة اليسا بحذف الأغنية عن قناتها الرسمية على يوتيوب، مع عبارة "يتضمّن هذا الفيديو محتوى من شركة وتري، وقد تمّ حظره بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر".

بدورها، خرجت ملكة الإحساس اليسا عن صمتها في أوّل تعليق لها على الحظر، فقالت "عقدي مع وتري اصلاً انتهى بتاريخ ١٢ آب بس يبدو إنو الشركة تمكنت من توقيف الفيديو على يوتيوب استناداً لعقد منتهي. بس هالقضية ما بتمنعكن إنو تسمعوا الأغنية على كل التطبيقات اللي موجودة عليها، تا كانت انحلت الإشكالية واليوم اكتر من أي وقت صرت أكيدة انو اهم قرار اخدتو مع شركة وتري انو تركتن وفهمكن كفاية".