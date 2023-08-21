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خبر "طرد محمد رمضان من منزل عادل امام" يشعل الانترنت.. فهل فعلها الزعيم مع النمبر وان؟

خبر "طرد محمد رمضان من منزل عادل امام" يشعل الانترنت.. فهل فعلها الزعيم مع النمبر وان؟

أشعل خبر "طرد النمبر وان محمد رمضان من منزل الزعيم عادل امام أثناء خطوبة حفيد الأخير" الانترنت في الساعات الماضية، فما صحّة المعلومات المتداولة؟ أعربت الفنانة المصرية عفاف مصطفى عن رغبتها بزيارة الممثل المصري القدير عادل إمام في منزله، ونفت حادثة طرد الفنان المصري محمد رمضان. وردّت عفاف مصطفى على أحد المتابعين بالقول "ما حصلش أن محمد رمضان اتطرد دي شائعة لأن أسرة عادل إمام ناس منتهى الذوق والأخلاق ورامي حد مؤدب فوق الوصف لأني اشتغلت معه كتير وعارفاه كويس".