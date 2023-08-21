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ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود تفاجئ الجمهور.. أصبحت شابة ولا تشبه والدتها! (صور)
فنّ
2023-08-21 | 05:32
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ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود تفاجئ الجمهور.. أصبحت شابة ولا تشبه والدتها! (صور)
ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود تفاجئ الجمهور.. أصبحت شابة ولا تشبه والدتها! (صور)
نشر الإعلامي اللبناني طوني بارود صوراً جديدة من احتفاله برفقة ولديه بمناسبة عيد ميلاد طليقته ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا.
وأرفق طوني بارود الستوري بعبارة "أتمنى لك السعادة والنجاح"، وقد ظهر في الصور ابنيهما ديا ماريا وانجلو بارود.
وقد تفاجأ الجمهور بأحدث ظهور لديا ماريا الّتي أصبحت شابة، وأجمع روّاد الانترنت ان الابنة لا تشبه والدتها كريستينا صوايا بل تبدو نسخة عن والدها طوني بارود.
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