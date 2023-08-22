"اسمه يبدأ بحرف الراء وهو صبي"... ريهانا تنجب مولودها الثاني!

"اسمه يبدأ بحرف الراء وهو صبي"... ريهانا تنجب مولودها الثاني!

باتت المغنية ريهانا أمّاً للمرة الثانية مع إنجابها صبي هو طفلها الثاني من مغني الراب أساب روكي، على ما أفاد موقع "بيبول" الأميركي الاثنين.



ووضعت النجمة الموسيقية مولودها في مطلع هذا الشهر، بحسب موقع "تي ام زي" المتخصص.



وقال الموقع "إنّ مصادر مطلعة أفادتنا بأن الطفل وُلد في الثالث من آب في لوس أنجلوس"، مضيفاً "لم نعرف بعد ما الاسم الذي أُطلق عليه، لكنّ معلوماتنا تشير إلى أنه يبدأ بحرف الراء وهو صبي".



وكانت صاحبة أغنيتي "دايمندز" و"أمبريلا" أنجبت طفلها الأول في أيار 2022.



وأطلّت ريهانا في نهائي بطولة كرة القدم الأميركية (سوبر بول) في أريزونا، حيث أشعل شكل بطنها المستدير خلال العرض وسائل التواصل الاجتماعي، لتؤكد بعدها أنها حامل بطفلها الثاني.



ولم تُصدر المغنية، واسمها الحقيقي روبين ريهانا فينتي، ألبوماً منذ العام 2016. وباتت في السنوات الأخيرة مليارديرة بفضل إنشاء ماركات لمستحضرات التجميل والملابس الداخلية والأزياء الراقية التي لاقت نجاحاً كبيراً.



وأدّت ريهانا أخيراً أغنية "ليفت مي آب" من فيلم "بلاك بانثر: واكاندا فوريفر".