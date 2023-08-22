الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
29
o
متن
29
o
كسروان
29
o
الشمال
31
o
الجنوب
30
o
البقاع
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خلف بريق اللون الزهريّ... فيلم باربي يقسّم الرأي العام في الخليج
فنّ
2023-08-22 | 02:04
مشاهدات عالية
شارك
شارك
4
min
خلف بريق اللون الزهريّ... فيلم باربي يقسّم الرأي العام في الخليج
خلف بريق اللون الزهريّ... فيلم باربي يقسّم الرأي العام في الخليج
يثير قرار بعض دول الخليج عرض فيلم "باربي" في السينما جدلًا واسعًا في مجتمعاتها المحافظة، بين منتقدين تحدثوا عن مساس بقيمهم الدينية والاجتماعية ومرحّبين مبتهجين وسط طفرة في اللون الزهريّ تجتاح الأزياء والأكسسوارات من وحي عالم هذه الدمى.
يُعرض الفيلم حاليًا في السعودية والإمارات والبحرين التي سبق أن منعت عرض أفلام تتخللها مشاهد تشير إلى مجتمع الميم-عين، بينما منع الفيلم في الكويت.
في إحدى دور السينما في مرسى دبي، تلتقط نساء وفتيات ارتدينَ اللون الزهريّ وبعضهنّ حملنَ علب بوشار زهريّ اللون حلو المذاق، صورًا داخل مجسّم كبير يتوسط بهو السينما للترويج للفيلم ويُشبه العلبة التي توضع فيها الدمية على رفوف المتاجر.
وكانت مجموعة شابات إماراتيّات متحمّسات للغاية لمشاهدة الفيلم. وقالت إحداهنّ وتُدعى وديمة العامري (18 عامًا) لوكالة فرانس برس، "لم نكن نتخيّل أن يُعرض مثل هذا الفيلم في دول الخليج".
وقالت منيرة (30 عامًا) التي لم تكشف عن اسم عائلتها، إن بناتها اللواتي وصفتهنّ بأنهنّ "ثلاث باربيات" وقد ارتدينَ فساتين زهريّة، يرغبنَ في مشاهدة الفيلم. لكن يبدو أنها لم تكن مدركة أن الفيلم مخصص في الإمارات للذين تتجاوز أعمارهم الـ15 عامًا فقط.
وأضافت الأمّ السعودية "إذا كان الفيلم يتضمّن مبادئ أو مفاهيم مختلفة عن تلك التي نؤمن بها، لا ينبغي عرضه في السعودية أو في دول الخليج، لكننا أتينا لنعطيه فرصة".
"يهزّ الذكورية"
في بلادها التي تشهد منذ تولي الأمير محمد بن سلمان عام 2017 ولاية العهد، انفتاحًا اجتماعيًا شمل إعادة فتح دور السينما بعد إغلاق استمرّ عقودًا، يتمّ الترويج للفيلم بكثافة.
فقد انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي فيديوهات بعنوان "باربي السعودية"، تُظهر توزيع أزهار على نساء ارتدينَ عباءات تقليدية زهريّة خلال أول عرض للفيلم في الرياض.
في دبي أيضًا، انتشرت عدوى باربي في كلّ مكان، وصولًا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لتحويل صور أهمّ معالم الإمارة إلى ما يشبه عالم باربي في منشورات تشاركها كثرٌ على شبكات التواصل. كما جرى تداول فيديو مركّب يُظهر دمية عملاقة ثلاثية الأبعاد تخرج من علبتها إلى جانب برج خليفة، أطول مبنى في العالم.
وفي البلدين، طرح العديد من المطاعم أطباقًا ومشروبات مستوحاة من عالم باربي. كما خصّصت بعض متاجر الألبسة والأحذية والأكسسوارات زوايا خاصة بمنتجات باربي.
لكن كل هذه الطفرة لم تمنع الانتقادات.
في دبي، قالت السعودية حنان العمودي التي لا ترغب في مشاهدة الفيلم، لفرانس برس، "نؤيّد الحريّة والانفتاح لكن بالنسبة لباربي سمعتُ أنه يهزّ الذكوريّة"، مضيفةً أن الانفتاح في المنطقة يجب أن يحصل "بعقلانية".
وأضافت المرأة المنقّبة "المرأة أصبحت تعتمد أكثر على نفسها، وهذا أمر لا نختلف عليه، لكن أن يصبح الرجل مثل المرأة لناحية التبرّج واللباس وأمور أخرى، فهذا أمر لا يعجبني".
ويتناول فيلم "باربي" استقلالية المرأة وعملها في مجالات تُعتبر حكرًا على الرجال. في عالم مثاليّ تحكمه الباربيات، لا يشغل الرجال مناصب مهمّة ويبدون تابعين لنساء متمكّنات يتمتّعنَ بجمال نموذجيّ. لكن سرعان ما يروق لكين المُغرم بباربي، مبدأ النظام الأبوي الذي اكتشفه في عالم البشر، ويقرّر تطبيقه في عالم الدمى، فيفشل.
"نسوية استعمارية وسطحية"
رغم أن الكثير من نقّاد الفنّ والسينما أعجبهم الفيلم، إلا أن بعضهم أعربوا عن خيبة أملهم.
ورأت الصحافية الكويتية شيخة البهاويد أن باربي "من أكثر الأفلام فشلًا، إذا ما كان أفشلها، في طرح الفكرة النسوية"، مشيرةً إلى أنه "يطرح نسويةً بيضاء واستعمارية وسطحية".
وأوضحت أن "النسوية لا تقوم أبدًا على استبدال نظام أبوي بنظام أمومي، إنما أن تصل البشرية إلى نظام مبنيّ على المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص".
في بلادها حيث مُنع عرض الفيلم بحجّة أنه "يخدش الآداب العامة"، شاهدت الصحافية الفيلم عبر مواقع إلكترونية غير مرخّصة.
وقالت البهاويد "مهما حاولت باربي أن تضع صبغة تمكين المرأة، ستبقى بحدّ ذاتها نموذجًا مخالفًا للفكر النسوي لأنّها صورة نمطية ولديها معايير جمال محددة، واللون الزهريّ الذي يرمز لها، يقسّم الأدوار الجندرية".
"حرية "بحدود"
في البحرين، اعتبر الداعية الإسلامي حسن الحسيني على حسابه على إنستغرام الذي له مليون متابع، أن الفيلم يدعو إلى "الثورة ضد فكرة الزواج والأمومة"، ويُظهر الرجال "بلا رجولة" أو "مثل الوحوش". وانتقد مشاركة ممثلة متحوّلة جنسيًا في الفيلم، داعيًا المسؤولين في البحرين إلى وقف عرضه.
وحظّرت دول الخليج أخيراً فيلم "الرجل العنكبوت" الذي تضمّن مشهدًا يُظهر راية تدعم المتحوّلين جنسيًا. كما منعت الكويت عرض فيلم "توك تو مي"، علمًا أن ممثلًا متحولًا جنسيًا يشارك فيه، فيما عُرض في السعودية والإمارات.
وتناقل مستخدمون لشبكات التواصل صورةً معدّلة تُظهر الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد يرتديان بشتًا زهريًا، في منشور ساخر.
وعلى الرغم من سياسة الانفتاح التي ينتهجها الزعيمان، لا تزال النساء في بلديهما يواجهنَ قيودًا كثيرة.
وقالت السعودية ريفان العامودي (18 عامًا) "من الجميل أن تعمل المرأة وأن تعتمد على نفسها... لكن جسمها ليس كجسم الرجل، هي قادرة على أن تفعل كل شيء مثل الرجل، لكن بحدود".
آخر الأخبار
فنّ
اللون
الزهريّ...
باربي
يقسّم
الرأي
العام
الخليج
"اسمه يبدأ بحرف الراء وهو صبي"... ريهانا تنجب مولودها الثاني!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-07-24
تزامناً مع فيلم "باربي".. "الشيخة باربي" الخليجيّة تحضّر الكبسة باللون الزهري (فيديو)
فنّ
2023-07-24
تزامناً مع فيلم "باربي".. "الشيخة باربي" الخليجيّة تحضّر الكبسة باللون الزهري (فيديو)
0
فنّ
2023-08-10
الكويت تحظر عرض فيلم باربي: "يخدش الآداب العامة"
فنّ
2023-08-10
الكويت تحظر عرض فيلم باربي: "يخدش الآداب العامة"
0
فنّ
2023-08-16
"يتعارض مع الأخلاق"... الجزائر تسحب فيلم باربي بعد أسابيع من طرحه
فنّ
2023-08-16
"يتعارض مع الأخلاق"... الجزائر تسحب فيلم باربي بعد أسابيع من طرحه
0
فنّ
2023-08-15
مبلغ خيالي تقاضته النجمة مارغوت روبي في فيلم "باربي"... الرقم تخطى التوقعات!
فنّ
2023-08-15
مبلغ خيالي تقاضته النجمة مارغوت روبي في فيلم "باربي"... الرقم تخطى التوقعات!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
01:53
"اسمه يبدأ بحرف الراء وهو صبي"... ريهانا تنجب مولودها الثاني!
فنّ
01:53
"اسمه يبدأ بحرف الراء وهو صبي"... ريهانا تنجب مولودها الثاني!
0
فنّ
05:49
وائل كفوري يحيي زفاف ابنة الياس المرّ.. وفيديو لرقص العروس على أغانيه يتصدّر الترند!
فنّ
05:49
وائل كفوري يحيي زفاف ابنة الياس المرّ.. وفيديو لرقص العروس على أغانيه يتصدّر الترند!
0
فنّ
05:45
الموت يفجع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد
فنّ
05:45
الموت يفجع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد
0
فنّ
05:38
رغم ابتعاده عن الأضواء... هذا هو زوج ليلى عبد اللطيف (فيديو)
فنّ
05:38
رغم ابتعاده عن الأضواء... هذا هو زوج ليلى عبد اللطيف (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2023-08-21
وزير الطاقة للـLBCI: الوزارة أطلقت مناقصات البواخر وأطلعت جميع المعنيين عليها ولا أستطيع أن أقوم بعمل الآخرين والاتهامات الباطلة مرفوضة
آخر الأخبار
2023-08-21
وزير الطاقة للـLBCI: الوزارة أطلقت مناقصات البواخر وأطلعت جميع المعنيين عليها ولا أستطيع أن أقوم بعمل الآخرين والاتهامات الباطلة مرفوضة
0
صحف اليوم
2023-08-20
رسالة لودريان... فريق "الممانعة" قرر مواجهة موقف نواب المعارضة! (النهار)
صحف اليوم
2023-08-20
رسالة لودريان... فريق "الممانعة" قرر مواجهة موقف نواب المعارضة! (النهار)
0
اقتصاد
01:27
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء 7 ملايين ليرة
اقتصاد
01:27
وزارة الصناعة: سعر طن الترابة السوداء 7 ملايين ليرة
0
منوعات
2023-08-16
"تفشى فيه الجرب وعثر على العديد من السجناء ميتين داخله"... مشاهد مقززة من داخل السجن الذي سيحتجز فيه ترامب! (صور)
منوعات
2023-08-16
"تفشى فيه الجرب وعثر على العديد من السجناء ميتين داخله"... مشاهد مقززة من داخل السجن الذي سيحتجز فيه ترامب! (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
14:05
اسبانيا تحرز للمرّة الأولى كأس العالم للسيّدات في كرة القدم
رياضة
14:05
اسبانيا تحرز للمرّة الأولى كأس العالم للسيّدات في كرة القدم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اختتام الدورة الدولية للناشئين بالتنس في نادي الـ ATCL
تقارير نشرة الاخبار
14:01
اختتام الدورة الدولية للناشئين بالتنس في نادي الـ ATCL
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أهلا بهالطلة من مهرجانات مغدوشة وكنوزها
تقارير نشرة الاخبار
13:59
أهلا بهالطلة من مهرجانات مغدوشة وكنوزها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
حريق وغريق والسبب.. التغيُّر المناخيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:54
حريق وغريق والسبب.. التغيُّر المناخيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجموعة بريكس تقول وداعًا لمن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:50
مجموعة بريكس تقول وداعًا لمن؟
0
أخبار لبنان
13:14
ماذا رشح عن اجتماع بلدية الكحالة لمناقشة قرار تسليم 4 من أبناء البلدة للجيش للإستماع اليهم؟
أخبار لبنان
13:14
ماذا رشح عن اجتماع بلدية الكحالة لمناقشة قرار تسليم 4 من أبناء البلدة للجيش للإستماع اليهم؟
0
أخبار لبنان
13:08
التجديد لليونيفل على نار حامية والمفاوضات صعبة
أخبار لبنان
13:08
التجديد لليونيفل على نار حامية والمفاوضات صعبة
0
أخبار لبنان
13:03
مصير نحو 300 ألف تلميذ في المدارس الرسمية معلّق..
أخبار لبنان
13:03
مصير نحو 300 ألف تلميذ في المدارس الرسمية معلّق..
0
أخبار لبنان
13:01
إجتماع اللجنة الوزارية بخصوص الكهرباء لم يخرج بأي اتفاق..اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
13:01
إجتماع اللجنة الوزارية بخصوص الكهرباء لم يخرج بأي اتفاق..اليكم التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
12:38
بلدية وأبناء الكحالة: بعد التوضيحات.. الشبّان المعنيون سيحضرون للإدلاء بإفادتهم كشهود
أخبار لبنان
12:38
بلدية وأبناء الكحالة: بعد التوضيحات.. الشبّان المعنيون سيحضرون للإدلاء بإفادتهم كشهود
2
خبر عاجل
02:21
إرتفاع بأسعار المحروقات
خبر عاجل
02:21
إرتفاع بأسعار المحروقات
3
فنّ
05:38
رغم ابتعاده عن الأضواء... هذا هو زوج ليلى عبد اللطيف (فيديو)
فنّ
05:38
رغم ابتعاده عن الأضواء... هذا هو زوج ليلى عبد اللطيف (فيديو)
4
فنّ
05:45
الموت يفجع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد
فنّ
05:45
الموت يفجع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد
5
فنّ
05:49
وائل كفوري يحيي زفاف ابنة الياس المرّ.. وفيديو لرقص العروس على أغانيه يتصدّر الترند!
فنّ
05:49
وائل كفوري يحيي زفاف ابنة الياس المرّ.. وفيديو لرقص العروس على أغانيه يتصدّر الترند!
6
أمن وقضاء
05:17
ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟
أمن وقضاء
05:17
ما جديد ملف الملهى الليلي Palms The Legend؟
7
فنّ
05:32
ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود تفاجئ الجمهور.. أصبحت شابة ولا تشبه والدتها! (صور)
فنّ
05:32
ابنة كريستينا صوايا وطوني بارود تفاجئ الجمهور.. أصبحت شابة ولا تشبه والدتها! (صور)
8
رياضة
10:46
بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)
رياضة
10:46
بعد تقبيله لاعبة الوسط جيني هيرموسو على شفتيها... رئيس الاتحاد الإسباني يعتذر (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More