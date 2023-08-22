بعد اللباس الأبيض في حفل عمرو دياب.. ميريام كلينك تفرض على جمهور حفلها: الكل يلبس زهري عملوا معروف!

بعد اللباس الأبيض في حفل عمرو دياب.. ميريام كلينك تفرض على جمهور حفلها: الكل يلبس زهري عملوا معروف!

بعد اللباس الأبيض في حفل الفنان المصري عمرو دياب، قرّرت عارضة الأزياء المثيرة للجدل ميريام كلينك فرض الملابس الزهريّة على جمهور حفلها المقبل.

وقد أعلنت ميريام كلينك أن الحفل ليل الجمعة المقبل سيحمل عنوان "ليلة باربي"، وأضافت "حفلتي الجمعة الكل يلبس زهري عملوا معروف!".

وأشارت كلينك الى أن يوم الجمعة يصادف عيد ميلادها أيضاً، وستحتفل مع الحضور بهذه المناسبة.